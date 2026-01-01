Форвард «Шахтаря» відзначився дебютним голом в основному турнірі КАН

Найбільш яскравим у бомбардирській кар'єрі Лассіни став 2024 рік, під час якого він забивав 10 разів за Буркіна-Фасо

Раніше Траоре забивав за збірну своєї країни або в кваліфікаціях, або в дружніх матчах

Нападник донецького «Шахтаря» Лассіна Траоре став головним героєм матчу заключного туру групового етапу Кубка африканських націй, допомігши збірній Буркіна-Фасо пробитися до 1/8 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

У вирішальному протистоянні із Суданом форвард відкрив рахунок уже на 16-й хвилині: після точної передачі Стефана-Азіза Кі Траоре ефектним ударом головою спрямував м'яч під ліву стійку. Цей гол став для Лассіни знаковим, оскільки він є дебютним для нападника в основній частині континентальної першості. Поточний розіграш КАН-2025 взагалі є першим великим турніром такого рівня у кар'єрі 24-річного гравця. Форвард з'являвся на полі в усіх трьох поєдинках групового раунду, поступово набираючи форму після тривалої перерви. Нагадаємо, що через важку травму Траоре пропустив більшу частину осінньої кампанії «Шахтаря» (25 матчів), а востаннє відзначався забитим м'ячем ще у квітні минулого року.

Попри те, що Судан мав шанс відігратися з пенальті, реалізувати його супернику не вдалося. Наприкінці зустрічі Арсен Куассі подвоїв перевагу буркінійців, зафіксувавши фінальний рахунок 2:0. Завдяки цій перемозі збірна Буркіна-Фасо набрала шість очок і посіла друге місце у групі E, поступившись лідерством лише Алжиру. Таким чином, «жеребці» впевнено крокують у плейоф, а Лассіна Траоре підтверджує свій статус одного з ключових бомбардирів національної команди, маючи в активі вже 13 голів у 30 матчах за збірну.

Наступний поєдинок Буркіна-Фасо проведе 6 січня проти Кот-д'Івуар у Марракеші.

Нагадаємо, що африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН. Дисциплінарний комітет Конфедерації африканського футболу застосував жорсткі санкції до представників збірної Екваторіальної Гвінеї після інциденту на Кубку африканських націй в Марокко. Окрім того, покарання торкнулися і капітана іншої збірної. Нападника англійського «Сандерленда» Бертрана Траоре з Буркіна-Фасо оштрафували на 10 тисяч доларів за агресивні висловлювання в післяматчевому інтерв'ю після поразки від Алжиру.