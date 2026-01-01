Головна Спорт Новини
Дворазова олімпійська чемпіонка з баскетболу пропустить півроку через операцію на нозі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Дворазова олімпійська чемпіонка з баскетболу пропустить півроку через операцію на нозі
Коллієр також є чинною чемпіонкою Євроліги у складі «Фенербахче»
фото: Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Коллієр вибула з ігрового ритму на значний проміжок часу

Суперзірка Жіночої НБА та одна із засновниць нової баскетбольної ліги Unrivaled Нафіса Коллієр змушена пропустити весь прийдешній сезон через складну операцію на обох гомілкостопних суглобах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Очікується, що на відновлення 29-річній форвардині знадобиться від чотирьох до шести місяців, що ставить під загрозу навіть її участь у старті регулярного сезону WNBA. Рішення про хірургічне втручання було прийняте після того, як консервативні методи лікування травм, отриманих у 2025 році, не дали результату. Минулий сезон став для лідерки «Міннесоти Лінкс» справжнім випробуванням: спочатку вона пропустила три тижні через розтягнення правої щиколотки, а згодом, у півфінальній серії плейоф, розірвала зв'язки на лівій нозі. Попри героїчні зусилля, травми виявилися занадто серйозними, щоб продовжувати виступи без операції.

Відсутність Коллієр стане величезною втратою для ліги Unrivaled, де вона була чинною MVP та головним обличчям турніру. Минулого сезону вона демонструвала феноменальну статистику (25.7 очка та 10.6 підбирання), привівши свою команду до чемпіонства. Місце Нафіси в ростері «Lunar Owls» на сезон-2026, який стартує вже в понеділок, посяде Тамі Фагбенле з «Голден Стейт Валькіріз».

Нафіса Коллієр була однією з ключових постатей жіночої збірної США з баскетболу на Олімпійських Іграх, підтвердивши свій статус зірки світового рівня як у Токіо-2020, так і у Парижі-2024. На дебютній для себе Олімпіаді в Японії форвардиня стабільно входила до ротації команди, у середньому набирала близько 9 очок за матч, ефективно працювала під кільцем і допомогла збірній США здобути золоту медаль. На Іграх-2024 Коллієр отримала значно більшу роль у команді та стала однією з найрезультативніших баскетболісток турніру, завершивши змагання з показниками понад 15 очок у середньому за гру, додаючи вагомий внесок у захисті та на підбираннях.

Нагадаємо, що у відомого аргентинського футболіста паралізувало обличчя. Лукас Окампос, який раніше захищав кольори «Севільї», «Монако» та «Мілана», опинився в лазареті через рідкісне медичне ускладнення – параліч Белла.

