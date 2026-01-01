Головна Спорт Новини
Усик повідомив, скільки ще боїв йому залишилось провести

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Усик повідомив, скільки ще боїв йому залишилось провести
Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року

Команда Усика займається організацією поєдинку проти американця Діонтея Вайлдера

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про те, скільки боїв йому залишилось провести до завершення кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ring Magazine.

«Я думаю, що ще два-три бої», – заявив Усик

Також він розповів, що його команда зараз займається організацією поєдинку проти американця Діонтея Вайлдера.

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

