Представник путінського олігарха заперечує, що той придбав маєток у Туреччині

Російський мільярдер Роман Абрамович придбав особняк на березі протоки Босфор у Туреччині. Як пише турецьке видання Hurriyet, маєток раніше належав скандальному лідеру кримінального угрупування та сектанту Аднану Октару.

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Маєток розташований на ділянці площею 9600 кв.м, загальна площа будівель – близько 2 тис. кв. м. Абрамович надає великого значення безпеці та конфіденційності, тому шукав відокремлене місце, віддалене від сторонніх очей, повідомили джерела видання.

На території садиби буде збудовано вертолітний майданчик: вже отримано необхідні дозволи, і будівництво розпочалося. Також реконструюються дороги, що ведуть до особняка, а довкола ділянки будуть встановлені нові огорожі. Сума угод не розголошується, проте джерела Hurriyet на ринку нерухомості стверджують, що Абрамович заплатив за нього $18 млн.

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В офісі Абрамовича стверджують, що інформація Hürriyet не відповідає дійсності. «Загалом це неправда», – заявив представник мільярдера журналу Forbes.

Аднан Октар, попередній власник садиби, до свого арешту був телепроповідником та очолював власну секту. Під псевдонімом Харун Яхья він проповідував «ісламський креаціонізм», що заперечує теорію еволюції. У 2018 році його звинуватили у створенні злочинної організації, сексуальному насильстві над дітьми, шпигунстві та інших злочинах. За підсумками кількох судових процесів він отримав 8658 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Абрамович не віддає гроші від продажу «Челсі» українцям, адже знайшов відмазку. Понад два мільярда фунтів стерлінгів, виручені від продажу «Челсі» понад рік тому, можуть бути не передані жертвам російської війни проти України цього року або, можливо, і взагалі.

Російський олігарх та гаманець Путіна Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі», наполягаючи, щоб частину грошей віддали росіянам, які постраждали від війни.