Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Підсанкційний олігарх Абрамович купив маєток турецького сектанта – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Підсанкційний олігарх Абрамович купив маєток турецького сектанта – ЗМІ
Роман Абрамович вирішив жити у Туреччині
фото:hurriyet

Представник путінського олігарха заперечує, що той придбав маєток у Туреччині

Російський мільярдер Роман Абрамович придбав особняк на березі протоки Босфор у Туреччині. Як пише турецьке видання Hurriyet, маєток раніше належав скандальному лідеру кримінального угрупування та сектанту Аднану Октару.

Маєток розташований на ділянці площею 9600 кв.м, загальна площа будівель – близько 2 тис. кв. м. Абрамович надає великого значення безпеці та конфіденційності, тому шукав відокремлене місце, віддалене від сторонніх очей, повідомили джерела видання.

На території садиби буде збудовано вертолітний майданчик: вже отримано необхідні дозволи, і будівництво розпочалося. Також реконструюються дороги, що ведуть до особняка, а довкола ділянки будуть встановлені нові огорожі. Сума угод не розголошується, проте джерела  Hurriyet на ринку нерухомості стверджують, що Абрамович заплатив за нього $18 млн.

В офісі Абрамовича стверджують, що інформація Hürriyet не відповідає дійсності. «Загалом це неправда», – заявив представник мільярдера журналу Forbes.

Аднан Октар, попередній власник садиби, до свого арешту був телепроповідником та очолював власну секту. Під псевдонімом Харун Яхья він проповідував «ісламський креаціонізм», що заперечує теорію еволюції. У 2018 році його звинуватили у створенні злочинної організації, сексуальному насильстві над дітьми, шпигунстві та інших злочинах. За підсумками кількох судових процесів він отримав 8658 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Абрамович не віддає гроші від продажу «Челсі» українцям, адже знайшов відмазку. Понад два мільярда фунтів стерлінгів, виручені від продажу «Челсі» понад рік тому, можуть бути не передані жертвам російської війни проти України цього року або, можливо, і взагалі. 

Російський олігарх та гаманець Путіна Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі», наполягаючи, щоб частину грошей віддали росіянам, які постраждали від війни.

Читайте також: Гігантську яхту російського олігарха помітили у турецькому Мармарисі (фотофакт)
Теги: Туреччина кримінал інвестиції нерухомість гроші олігархи Стамбул Forbes

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Главком» виступив інформаційним партнером форуму UkrainianGasOpen 2023
Щоб не погас блакитний вогник. Складна розмова про газовий бізнес під час війни Енергобезпека
29 серпня, 11:10
Фільм «Довбуш» вийшов у прокат 24 серпня
Екшн «Довбуш» у кінопрокаті: касові збори вражають
29 серпня, 07:48
100% корпоративних прав ТОВ «АЕРОК» російського олігарха Андрія Молчанова передано в дохід держави
Україна націоналізувала два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова
23 серпня, 11:16
У Чернівцях побили військового за те, що він зробив зауваження
У Чернівцях п'ятеро чоловіків побили військового
24 серпня, 11:25
Новому власнику стане доступним пентхаус на останніх поверхах комплексу з індивідуальним ліфтом
Хороми за $5 млн: найдорожча квартира у Києві, виставлена на продаж під час війни (фото)
3 вересня, 10:36
Абонентів Київстар та Vodafone попередили про масштабні зміни в деяких тарифних планах
Київстар та Vodafone підвищили тарифи
1 вересня, 17:25
Середньозважена ціна закупівля м'яса піднялася на 4%
В українських магазинах зросла ціна на популярне м'ясо
11 вересня, 17:53
Індії має перейти тепличного вирощування овочів та фруктів
Індія втрачає до 80% вирощених фруктів та овочів через одну причину
13 вересня, 20:00
Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер
Байден призначив ревізора в Україну. Що відомо про Пенні Пріцкер
15 вересня, 07:52

Соціум

Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга
Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга
Підсанкційний олігарх Абрамович купив маєток турецького сектанта – ЗМІ
Підсанкційний олігарх Абрамович купив маєток турецького сектанта – ЗМІ
Загострення в Карабасі: у Єревані відбулися сутички біля посольства РФ
Загострення в Карабасі: у Єревані відбулися сутички біля посольства РФ
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
Можливості для розміщення біженців у Берліні вичерпані – німецький парламентар
Можливості для розміщення біженців у Берліні вичерпані – німецький парламентар
«Є ознаки українського стилю»: безпілотники атакували «вагнерівців» у Судані (фото)
«Є ознаки українського стилю»: безпілотники атакували «вагнерівців» у Судані (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше
41K
Україна відмовилася від нового траншу Leopard з Німеччини – Spiegel
35K
Польща зробила тривожну заяву про допомогу біженцям з України
35K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
19K
Бідних тут не чекають. Rozetka встановила мінімальний чек для клієнтів
14K
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Сьогодні, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту