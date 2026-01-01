Головна Спорт Новини
Знаковий ексгравець «Реала» був прооперований через ризик відірваного тромбу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Карлос провів одинадцять сезонів, граючи за іспанський гранд, та називається одним з найкращих легіонерів в його історії
фото: Reuters/Carl Recine

Стан Роберто Карлоса є стабільним

Легендарний захисник збірної Бразилії та мадридського «Реала» Роберто Карлос був змушений перенести екстрену операцію на серці під час відпустки на батьківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS. 

52-річний ексфутболіст звернувся до медичного закладу в Бразилії для планової перевірки через виявлений у нозі невеликий тромб. За відсутності гострих симптомів обстеження спочатку не викликало серйозних побоювань, однак лікарі ухвалили рішення провести повну томографію тіла. Саме вона виявила проблему: серце спортсмена функціонувало з великими перебоями, що створювало пряму загрозу його життю та вимагало негайного медичного втручання.

З огляду на результати обстеження лікарі прийняли рішення про термінову госпіталізацію Роберто Карлоса для проведення хірургічної операції та встановлення катетера. Процедура, яка за попереднім планом мала тривати близько 40 хвилин, значно затягнулася через ускладнення, що виникли під час операції. У підсумку хірургічне втручання тривало майже три години. Попри складний перебіг, медична команда змогла стабілізувати стан пацієнта, і операція завершилася успішно.

Наразі Роберто Карлос перебуває в лікарні під постійним наглядом лікарів. Відповідно до медичного протоколу, він залишатиметься у стаціонарі щонайменше 48 годин для спостереження за роботою серця та загальною динамікою відновлення. Джерела, наближені до футболіста, повідомляють, що його стан оцінюється як стабільний.

Сам ексгравець уже вийшов на зв’язок із представниками видання AS та своїм оточенням, аби заспокоїти вболівальників. Роберто Карлос підтвердив, що почувається добре після операції, хоча лікарі рекомендували йому повний спокій та тимчасове обмеження активності до завершення реабілітаційного періоду.

Нагадаємо, що італійський тренер переніс операцію на серці. Головний тренер «Лаціо» Мауріціо Саррі переніс планове хірургічне втручання. Стан тренера стабільний, його організм добре відреагував на лікування, а сам Мауріціо перебуває під наглядом лікарів.

