Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році
Марія Мисловська працювала на першому в історії футзалу Чемпіонаті світу серед жінок
фото: УАФ

Українка номінована на престижну премію

Українка Марія Мисловська увійшла до числа номінантів на звання найкращого рефері світу. Про це повідомляє «Главком»

Престижну премію щорічно організовує авторитетний портал Futsal Planet у межах нагородження Jako Futsal Awards 2025, яке вважається однією з найвпливовіших індивідуальних відзнак у світовому футзалі. Марія Мисловська є однією з провідних арбітринь України та добре відома на міжнародній арені. Вона регулярно працює на матчах національних чемпіонатів і турнірів під егідою УЄФА та ФІФА, обслуговувала поєдинки фінальних стадій європейських змагань, а також матчі за участю провідних збірних і клубів. Зокрема, українка обслуговувала матчі минулорічного чемпіонату світу з футзалу: Мисловська судила поєдинок 1/4 фіналу між Аргентиною і Колумбією, а також матч групового етапу між Бразилією та Італією. 

Наразі список претендентів на звання найкращої арбітрині світу залишається майже сформованим. Разом із Мисловською за престижний титул змагаються Таяна Ракель Сарабіо (Венесуела) та Деян Веселіч (Словенія). Організатори нагородження анонсували, що згодом до переліку номінантів буде додано ще одного кандидата.

Для України ця номінація є черговим підтвердженням високого рівня школи футзалу. Українські представники вже неодноразово відзначалися індивідуальними нагородами Jako Futsal Awards. Так, минулого року звання найкращого молодого гравця для України отримав Ростислав Семенченко, а у 2009 році Аліна Горобець була визнана найкращою гравчинею світу – досягнення, що й досі залишається одним із найгучніших в історії українського футзалу.

Ім’я переможця буде оголошене 7 січня за підсумками голосування експертів і представників футзальної спільноти. 

Нагадаємо, що стрибун у воду Олексій Середа претендує на звання «Спортсмен року». Європейська федерація водних видів спорту вчетверте поспіль номінувала українця на престижну премію «Athlete of the Year Awards 2025»

Теги: спорт футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жеребкування основного та елітного раундів Євро-2027 відбудеться 12 грудня
Став відомий формат кваліфікації жіночого Євро-2027 із футзалу
4 грудня, 2025, 17:13
Збірна України з футзалу готується до фінального турніру Євро-2026
Збірна України з футзалу проведе дві товариські гри проти чинних чемпіонів Європи
11 грудня, 2025, 10:37
Господарем Євро-2027 буде Хорватія
Україна дізналася суперників у відборі Євро-2027 із футзалу серед жінок
12 грудня, 2025, 16:08
УЄФА дозволяє Білорусі використовувати на міжнародних турнірах національну символіку
УАФ звернулася до УЄФА щодо умов участі Білорусі у Євро-2026 із футзалу
17 грудня, 2025, 11:10
Збірна України з футзалу готується до фінального турніру Євро-2026
Збірна України з футзалу провела товариську гру з Португалією: результат матчу
20 грудня, 2025, 09:57
Організатори дискваліфікували учасників бійки, після чого турнір було продовжено
В анексованому Криму на турнірі з боротьби сталася масова бійка (відео)
22 грудня, 2025, 16:15
У другому спарингу нашій команді не вдалося стримати чинних чемпіонів Європи
Збірна України з футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії
22 грудня, 2025, 16:38
GGBET – переможець SBC Ukraine Awards 2025
GGBET – переможець SBC Ukraine Awards 2025 Реклама
23 грудня, 2025, 18:58
«Главком» бажає яскравих результатів та нових спортивних звитяг українським атлетам у 2026 році
Видання «Главком» назвало 10 найуспішніших українських спортсменів 2025 року
Вчора, 2025, 10:32

Новини

Форвард «Шахтаря» відзначився дебютним голом в основному турнірі КАН
Форвард «Шахтаря» відзначився дебютним голом в основному турнірі КАН
Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році
Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році
Знаковий ексгравець «Реала» був прооперований через ризик відірваного тромбу
Знаковий ексгравець «Реала» був прооперований через ризик відірваного тромбу
Українські баскетболістки за кордоном: Бірюк і Ткаченко зіграли в NCAA
Українські баскетболістки за кордоном: Бірюк і Ткаченко зіграли в NCAA
Призерка Універсіади Дяченко отримала пропозицію від свого хлопця у новорічну ніч
Призерка Універсіади Дяченко отримала пропозицію від свого хлопця у новорічну ніч
Визначився володар футбольної премії «Золотий досвід»-2025
Визначився володар футбольної премії «Золотий досвід»-2025

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua