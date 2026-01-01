Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році

Українка номінована на престижну премію

Українка Марія Мисловська увійшла до числа номінантів на звання найкращого рефері світу. Про це повідомляє «Главком».

Престижну премію щорічно організовує авторитетний портал Futsal Planet у межах нагородження Jako Futsal Awards 2025, яке вважається однією з найвпливовіших індивідуальних відзнак у світовому футзалі. Марія Мисловська є однією з провідних арбітринь України та добре відома на міжнародній арені. Вона регулярно працює на матчах національних чемпіонатів і турнірів під егідою УЄФА та ФІФА, обслуговувала поєдинки фінальних стадій європейських змагань, а також матчі за участю провідних збірних і клубів. Зокрема, українка обслуговувала матчі минулорічного чемпіонату світу з футзалу: Мисловська судила поєдинок 1/4 фіналу між Аргентиною і Колумбією, а також матч групового етапу між Бразилією та Італією.

Наразі список претендентів на звання найкращої арбітрині світу залишається майже сформованим. Разом із Мисловською за престижний титул змагаються Таяна Ракель Сарабіо (Венесуела) та Деян Веселіч (Словенія). Організатори нагородження анонсували, що згодом до переліку номінантів буде додано ще одного кандидата.

Для України ця номінація є черговим підтвердженням високого рівня школи футзалу. Українські представники вже неодноразово відзначалися індивідуальними нагородами Jako Futsal Awards. Так, минулого року звання найкращого молодого гравця для України отримав Ростислав Семенченко, а у 2009 році Аліна Горобець була визнана найкращою гравчинею світу – досягнення, що й досі залишається одним із найгучніших в історії українського футзалу.

Ім’я переможця буде оголошене 7 січня за підсумками голосування експертів і представників футзальної спільноти.

