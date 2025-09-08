Головна Світ Політика
search button user button menu button

Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера
Aбрамович знову має великі проблеми із законом
фото із відкритих джерел

Абрамовича підозрюють у корупції та відмиванні грошей на Джерсі

Російський олігарх Роман Абрамович перебуває під кримінальним розслідуванням на острові Джерсі, коронному володінні Великої Британії. Його підозрюють у корупції та відмиванні грошей, накопичених «у період хаотичного та неконтрольованого зростання капіталізму в Росії в 1990-х і 2000-х роках». Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Слідчі з Джерсі звернулися до швейцарських судів із запитами про надання документації з банківських рахунків, пов'язаних з компаніями мільярдера. Один із запитів стосується підозр у відмиванні грошей, отриманих від продажу «Сібнафти» у 2005 році. Інший запит пов'язаний із можливим порушенням санкцій, оскільки перекази активів були зафіксовані незабаром після того, як Абрамович потрапив до санкційного списку Джерсі у 2022 році.

Швейцарський суд схвалив передачу даних владі Джерсі, а спроби адвокатів Абрамовича заблокувати це рішення виявилися невдалими.

Як повідомляє видання The Guardian, адвокати Абрамовича відкидають усі звинувачення та наполягають, що будь-які припущення про його причетність до злочинної діяльності є неправдивими.

До слова, мільярди Романа Абрамовича можуть ніколи не дістатися Україні, і «британський уряд знав про це» з першого дня. Журналісти пишуть, що британська влада нібито не доклала «фінансового тиску або політичного капіталу» для розв'язання проблеми.

Раніше стало відомо, що одна з найвідоміших у світі суперяхт російського мільярдера Романа Абрамовича, 162-метрова Eclipse, пришвартувалася в Ізмітській затоці Туреччини. За даними місцевих ЗМІ, судно, яке вважається одним із найвражаючих у світі, прибуло для технічного обслуговування та ремонту.

Читайте також:

Теги: олігархи слідство корупція влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вікенд у музеї Ханенків
Культурні події у Києві: календар на тиждень 11-17 серпня
9 серпня, 19:03
Марина Барсук: Українські судді вперше оцінили себе в європейському дослідженні ENCJ
Суддя Марина Барсук: Українські судді оцінили свою незалежність
13 серпня, 10:07
У червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась
Коли Київ перестане потерпати від вуличних гонщиків? Коментар глави КМВА
15 серпня, 11:26
Головні новини ночі проти 22 серпня
Вибухи в Росії, уражено нафтопровід «Дружба», виступ Трампа: головне за ніч
22 серпня, 05:46
Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 12 млн грн
На Київщині викрито групу осіб, які збували контрафактні сигарети відомих світових брендів (фото)
22 серпня, 09:08
Підозрюваний у підриві «Північних потоків» українець – проти екстрадиції в Німеччину, звинувачення відкидає
Було чотири бомби: стали відомі нові деталі підриву «Північних потоків»
23 серпня, 22:14
Сергій Рахманін: Те, що ми бачимо абсолютно не відповідає сучасним вимогам
«Позиція для камікадзе». Нардеп Рахманін розкритикував фортифікації на Донеччині
3 вересня, 11:00
«Помаранчеві конверти» – місця для паркування, призначені виключно для місцевих жителів
Окремі місця для туристів і місцевих: Польща запроваджує нові правила паркування
5 вересня, 09:53
НАБУ вручило підозру Владиславі Молчановій: бізнесвумен зробила заяву
«Я знаю, хто стоїть за цією спецоперацією». Бізнесвумен Влада Молчанова зробила заяву через підозру НАБУ
6 вересня, 18:50

Політика

Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера
Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера
Оточення Путіна дедалі більше хоче зупинити війну проти України – Буданов
Оточення Путіна дедалі більше хоче зупинити війну проти України – Буданов
Президент Венесуели відправив 25 тис. військових на кордон із Колумбією
Президент Венесуели відправив 25 тис. військових на кордон із Колумбією
Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції проти катувань
Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції проти катувань
Соратник Фіцо порівняв Україну з ХАМАС
Соратник Фіцо порівняв Україну з ХАМАС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9822
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
9383
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3127
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
2691
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua