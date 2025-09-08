Абрамовича підозрюють у корупції та відмиванні грошей на Джерсі

Російський олігарх Роман Абрамович перебуває під кримінальним розслідуванням на острові Джерсі, коронному володінні Великої Британії. Його підозрюють у корупції та відмиванні грошей, накопичених «у період хаотичного та неконтрольованого зростання капіталізму в Росії в 1990-х і 2000-х роках». Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Слідчі з Джерсі звернулися до швейцарських судів із запитами про надання документації з банківських рахунків, пов'язаних з компаніями мільярдера. Один із запитів стосується підозр у відмиванні грошей, отриманих від продажу «Сібнафти» у 2005 році. Інший запит пов'язаний із можливим порушенням санкцій, оскільки перекази активів були зафіксовані незабаром після того, як Абрамович потрапив до санкційного списку Джерсі у 2022 році.

Швейцарський суд схвалив передачу даних владі Джерсі, а спроби адвокатів Абрамовича заблокувати це рішення виявилися невдалими.

Як повідомляє видання The Guardian, адвокати Абрамовича відкидають усі звинувачення та наполягають, що будь-які припущення про його причетність до злочинної діяльності є неправдивими.

До слова, мільярди Романа Абрамовича можуть ніколи не дістатися Україні, і «британський уряд знав про це» з першого дня. Журналісти пишуть, що британська влада нібито не доклала «фінансового тиску або політичного капіталу» для розв'язання проблеми.

Раніше стало відомо, що одна з найвідоміших у світі суперяхт російського мільярдера Романа Абрамовича, 162-метрова Eclipse, пришвартувалася в Ізмітській затоці Туреччини. За даними місцевих ЗМІ, судно, яке вважається одним із найвражаючих у світі, прибуло для технічного обслуговування та ремонту.