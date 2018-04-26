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    17-річна російська біатлоністка звинуватила тренера у домаганнях

    Анна Моїсєєва написала заяву у прокуратуру
    17-річна російська біатлоністка Анна Моїсєєва звинуватила тренера Сергія Тутміна з підмосковної спортшколи у сексуальних домаганнях. Опубліковано лист Моїсєєвої, надісланий міністру спорту та фізичної культури Московської області. «У вересні на першості Росії у Саранську тренер Сергій Тутмін пропонував вступити в інтимний зв'язок. Подібні
    • 26 Квiтня, 14:28
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    Фото із соціальних мереж
    Фото із соціальних мереж

    Анна Моїсєєва написала заяву у прокуратуру

    17-річна російська біатлоністка Анна Моїсєєва звинуватила тренера Сергія Тутміна з підмосковної спортшколи у сексуальних домаганнях.

    Опубліковано лист Моїсєєвої, надісланий міністру спорту та фізичної культури Московської області.

    «У вересні на першості Росії у Саранську тренер Сергій Тутмін пропонував вступити в інтимний зв'язок. Подібні пропозиції надходили неодноразово. В обмін на мою згоду Тутмін говорив, що в незалежності від результату я залишаюся у команді, мені дають кращі лижі, хорошу зарплату», - зазначила вона.

    «Після Саранська Тутмін продовжував говорити непристойні речі, просити моєї згоди на його пропозицію. Були спроби шантажувати мене», - йдеться у листі біатлоністки.

    Моїсєєва також подала заяву на Тутміна у прокуратуру.

    У результаті непублічних розглядів зі школи пішов сам Тутмін, а також особистий тренер спортсменки Сергій Латишев і заступник директора Микола Голубєв, який заступилися за дівчину.

    Раніше французького тренера з легкої атлетики звинуватили у зґвалтуванні.

    Джерело: championat.com

    Росія біатлон російські спортсмени
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