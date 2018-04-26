17-річна російська біатлоністка звинуватила тренера у домаганнях

Анна Моїсєєва написала заяву у прокуратуру

17-річна російська біатлоністка Анна Моїсєєва звинуватила тренера Сергія Тутміна з підмосковної спортшколи у сексуальних домаганнях. Опубліковано лист Моїсєєвої, надісланий міністру спорту та фізичної культури Московської області. «У вересні на першості Росії у Саранську тренер Сергій Тутмін пропонував вступити в інтимний зв'язок. Подібні



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Анна Моїсєєва написала заяву у прокуратуру

17-річна російська біатлоністка Анна Моїсєєва звинуватила тренера Сергія Тутміна з підмосковної спортшколи у сексуальних домаганнях.

Опубліковано лист Моїсєєвої, надісланий міністру спорту та фізичної культури Московської області.

«У вересні на першості Росії у Саранську тренер Сергій Тутмін пропонував вступити в інтимний зв'язок. Подібні пропозиції надходили неодноразово. В обмін на мою згоду Тутмін говорив, що в незалежності від результату я залишаюся у команді, мені дають кращі лижі, хорошу зарплату», - зазначила вона.

«Після Саранська Тутмін продовжував говорити непристойні речі, просити моєї згоди на його пропозицію. Були спроби шантажувати мене», - йдеться у листі біатлоністки.

Моїсєєва також подала заяву на Тутміна у прокуратуру.

У результаті непублічних розглядів зі школи пішов сам Тутмін, а також особистий тренер спортсменки Сергій Латишев і заступник директора Микола Голубєв, який заступилися за дівчину.

Раніше французького тренера з легкої атлетики звинуватили у зґвалтуванні.

Джерело: championat.com