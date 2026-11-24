Союз ковзанярів Росії звернувся до Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) у зв'язку з невидачею росіянам норвезьких віз. Про це пропагандистам повідомив президент Союзу ковзанярів Росії Микола Гуляєв, повідомляє «Главком».

Раніше Гуляєв повідомив, що Норвегія відмовила російським ковзанярам у видачі віз для участі в етапі Кубка світу.

«Ми звернулися до ISU. Це неконкурентні умови. Ми бачимо такі русофобські настрої та незрозуміле ставлення», – сказав Гуляєв.

Етап Кубка світу у Ставангері пройде 12 грудня.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.