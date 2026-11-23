Валерій Залужний став почесним президентом Національної федерації самбо України
Сьогодні, 23 листопада, відбулася позачергова конференція Національної федерації самбо України
Валерій Залужний став почесним президентом Національної федерації самбо України (НФСУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Національної федерації самбо України.
Сьогодні, 23 листопада, відбулася позачергова конференція Національної федерації самбо України, на якій було розглянуто два питання – обрання Почесного президента і затвердження оновленого складу Наглядової ради НФСУ.
Почесним президентом одноголосно затвердили Валерія Залужного – Героя України, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, генерала Збройних Сил України, Головнокомандувача ЗСУ (2021 – 2024).
Він же очолив Наглядову раду, до якої увійшли:
- Сергій Шаптала – Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ;
- Володимир Коваль – директор БФ «Варта Країни», генерал-майор ЗСУ;
- Олександр Саєнко – віце-президент Асоціації платників податків України
- Тарас Рокошевський – український підприємець і громадський діяч
- Василь Фелик – ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, заслужений юрист України.
Нагадаємо, українська збірна з самбо виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи у Грузії.
Наші спортсмени та спортсменки успішно виступили у обох розділах.
Бойове самбо:
- Чемпіонами Європи стали Василь Івоняк (до 79 кг) та Петро Давиденко (до 88 кг), для якого це третє золото континентальних першостей.
- Єгор Леонов (понад 98 кг) – срібний призер.
- Владислав Кирилюк (до 58 кг), Павло Напалков (до 71 кг), Євген Макаров (до 98 кг) здобули бронзові нагороди.
Спортивне самбо:
- Сніжана Пліш (до 54 кг), Галина Ковальська (до 80 кг) і Роман Труш (до 71 кг) – віцечемпіони.
- Бронзовими призерками стали: Діана Тулунжи (до 65 кг), Валерія Каніковська (до 72 кг), Анастасія Комович (понад 80 кг).
У медальному заліку Чемпіонату Європи Україна посіла друге місце.
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