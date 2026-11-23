Валерій Залужний став почесним президентом Національної федерації самбо України (НФСУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Національної федерації самбо України.

Сьогодні, 23 листопада, відбулася позачергова конференція Національної федерації самбо України, на якій було розглянуто два питання – обрання Почесного президента і затвердження оновленого складу Наглядової ради НФСУ.

Почесним президентом одноголосно затвердили Валерія Залужного – Героя України, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, генерала Збройних Сил України, Головнокомандувача ЗСУ (2021 – 2024).

Він же очолив Наглядову раду, до якої увійшли:

Сергій Шаптала – Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ;

Володимир Коваль – директор БФ «Варта Країни», генерал-майор ЗСУ;

Олександр Саєнко – віце-президент Асоціації платників податків України

Тарас Рокошевський – український підприємець і громадський діяч

Василь Фелик – ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, заслужений юрист України.

Нагадаємо, українська збірна з самбо виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи у Грузії.

Наші спортсмени та спортсменки успішно виступили у обох розділах.

Бойове самбо:

Чемпіонами Європи стали Василь Івоняк (до 79 кг) та Петро Давиденко (до 88 кг), для якого це третє золото континентальних першостей.

Єгор Леонов (понад 98 кг) – срібний призер.

Владислав Кирилюк (до 58 кг), Павло Напалков (до 71 кг), Євген Макаров (до 98 кг) здобули бронзові нагороди.

Спортивне самбо:

Сніжана Пліш (до 54 кг), Галина Ковальська (до 80 кг) і Роман Труш (до 71 кг) – віцечемпіони.

Бронзовими призерками стали: Діана Тулунжи (до 65 кг), Валерія Каніковська (до 72 кг), Анастасія Комович (понад 80 кг).

У медальному заліку Чемпіонату Європи Україна посіла друге місце.