Санкції проти російських спортсменів. Владислав Гераскевич: В України є великі проблеми
Владислав Гераскевич, заявив, що робота щодо санкцій проти російських спортсменів має бути більш системною
Скелетоніст Владислав Гераскевич у екслюкзивному інтерв'ю «Главкому» заявив, що в України є великі проблеми з санкціями проти російських спортивних діячів
«Про санкції щодо російських спортсменів ми говорили з командою президента. Мені так здалося, що для них на той момент це була досить нова тема. І досі, на превеликий жаль, ми не бачимо системної роботи в цьому напрямку. У нас ще досі є великі проблеми з санкціями проти російських спортивних діячів. І нам це заважає ефективно працювати саме щодо відсторонення російських спортсменів від змагань. Мені б дуже хотілося налагодити цю систему, щоб ми змогли зробити її ефективнішою і системнішою», – зазначив Гераскевич.
Нагадаємо, Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет надав неправдиву інформацію у відповідь на офіційний запит журналіста Дункана Маккея щодо генераторів для українських спортивних об'єктів.
«Мені писав відомий в олімпійському русі журналіст Дункан Маккей. Це ще була історія під час Олімпійських ігор, я пропонував МОК допомогти Україні з генераторами для наших спортивних об’єктів. Я кілька разів потім нагадував, що ці генератори так МОК і не надав, і зі мною щодо них ніхто на зв’язок не виходив.
І мені Дункан написав, що він надіслав офіційний запит у МОК щодо цих генераторів. Він отримав відповідь, що МОК нібито зі мною контактував, і я нібито відмовився від них. Хоча, звичайно, зі мною ніхто не контактував, ніякі генератори не пропонував.
Тобто МОК просто збрехав у відповідь на офіційний запит журналіста. Це, напевно, єдине, що я чув про якусь комунікацію МОК зі мною після Олімпіади», – розповів Гераскевич.
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