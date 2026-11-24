Під час великого інтерв’ю «Главкому» Станіслава Горуни з Главкомом окремою темою для обговорення були наслідки повномасштабної війни для українського карате. Зокрема, каратист поділився, що зробила Росія для того, щоб повернутися на міжнародну арену.

Чи були російські каратисти відсторонені від міжнародних змагань на початку повномасштабного вторгнення?

Так, спочатку вони були відсторонені. Це була реакція Міжнародного олімпійського комітету.

Більшість міжнародних і всесвітніх спортивних організацій тоді не розуміли, яку позицію зайняти. Вони орієнтувалися на рішення Олімпійського комітету та дотримувалися його рекомендацій. Наша Всесвітня федерація карате спочатку також пішла цим шляхом.

Але згодом росіяни різними способами впливу змогли домогтися того, щоб МОК змінив свої рекомендації та позицію щодо них. Спочатку їх почали допускати як нейтральних атлетів, а потім деякі федерації навіть експериментували з допуском під російським прапором.

Згодом черга дійшла і до нашої федерації. На останньому чемпіонаті світу Всесвітня федерація карате допустила росіян до участі під своїм прапором. Але цього разу їм не вдалося приїхати на змагання, адже чемпіонат світу відбувався в Польщі. Польська сторона відразу попередила, що російські спортсмени не будуть допущені до участі.

Навіть попри те, що деякі росіяни змогли потрапити до Польщі за іншими шенгенськими візами, зокрема грецькими, їх зустріла поліція в готелі під час спроби поселитися. Їх депортували. Я знаю, що Всесвітня федерація запросила їх на змагання, але поляки чітко дали зрозуміти, що не дозволять їм брати участь.

Як Росія, на вашу думку, змусила федерацію таки допустити їх під своїм прапором?

Росія має значні фінансові ресурси та впливає на спортивні організації. Зокрема, російська компанія, яка займається спортивним обладнанням, раптово стала головним спонсором і партнером Всесвітньої федерації карате. Досить показовий збіг.

Також російське карате має шалене фінансування. Росіяни можуть дозволити собі організовувати величезні міжнародні турніри і запрошувати на них найкращих спортсменів з усього світу. За сам факт приїзду, навіть без перемоги чи участі в змаганнях, спортсменам можуть платити по 5, 10 або 15 тисяч доларів. Їм оплачують дорогу та додатково дають гроші просто за те, що вони приїхали.

Це величезні бюджети, і саме тому туди приїжджають спортсмени з Ірану, Туреччини, країн Латинської Америки, Африки та Азії. Бо люди бачать, що все організовано на високому рівні, і саме так поступово відбувається легалізація присутності Росії в нашому виді спорту.

Чи є інші країни, окрім Польщі, які займають принципову позицію та можуть не допустити російських спортсменів до своїх міжнародних турнірів?

Більшість країн Європи однозначно їх не пустять. Нещодавно я слухав звернення прем'єр-міністра Канади, і він заявив, що росіяни не будуть допущені на змагання з хокею. Також, наскільки мені відомо, і в Японії їх, найімовірніше, не допустили б до участі.

Але залишається велика частина світу, де до війни, яку розпочала Росія, ставляться досить нейтрально.

Нагадаємо, що каратист Станіслав Горуна пояснив, чому продав свою олімпійську медаль.