Владислав Гераскевич: Поки що про політику я не говорю

Скелетоніст Владислав Гераскевич у екслюкзивному інтерв'ю «Главкому» відповів на запитання щодо отримання ним пропозицій почати займатися політичною діяльністю.

«Я досить відкрито вже казав, що для мене це (політика – «Главком») ще не цікаво. Поки що ніяких таких планів у мене нема. Я активний спортсмен. У нас є робота благодійного фонду, мені цього вистачає. Тому так, поки що про політику я не говорю», – розповів Гераскевич.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет надав неправдиву інформацію у відповідь на офіційний запит журналіста Дункана Маккея щодо генераторів для українських спортивних об'єктів.

«Мені писав відомий в олімпійському русі журналіст Дункан Маккей. Це ще була історія під час Олімпійських ігор, я пропонував МОК допомогти Україні з генераторами для наших спортивних об’єктів. Я кілька разів потім нагадував, що ці генератори так МОК і не надав, і зі мною щодо них ніхто на зв’язок не виходив.

І мені Дункан написав, що він надіслав офіційний запит у МОК щодо цих генераторів. Він отримав відповідь, що МОК нібито зі мною контактував, і я нібито відмовився від них. Хоча, звичайно, зі мною ніхто не контактував, ніякі генератори не пропонував.

Тобто МОК просто збрехав у відповідь на офіційний запит журналіста. Це, напевно, єдине, що я чув про якусь комунікацію МОК зі мною після Олімпіади», – розповів Гераскевич.