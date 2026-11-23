Україна здобула ще шість ліцензій для участі в Європейських іграх 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

За підсумками кваліфікації українські спортсмени вибороли ліцензії у скелелазінні:

Чоловіки (швидкість) – 3 ліцензії

Жінки (швидкість) – 3 ліцензії

Наразі Україна має 43 ліцензії для участі в IV Європейських іграх. Раніше перепустки здобули представники регбі-7 (26), спортивної аеробіки (2), стрибків на батуті (2), кульової стрільби (4) та стрільби з лука (3).

IV Європейські ігри відбудуться в турецькому Стамбулі упродовж 16-27 червня 2027 року. До змагальної програми увійшли: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба, важка атлетика, веслування (прибережне веслування), веслування на байдарках і каное, водні види спорту, волейбол, гімнастика, дзюдо, карате, кікбоксинг, легка атлетика (Командний чемпіонат Європи), муай-тай, настільний теніс, падел, регбі-7, сквош, спортивне скелелазіння, стрілецький спорт (кульова та стендова стрільба), стрільба з лука, сучасне п'ятиборство, тріатлон, тхеквондо та фехтування.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.