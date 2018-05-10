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    17-річний Цитаїшвілі дебютував за основну команду «Динамо»

    • Сьогодні, 14:53
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    Георгій Цитаїшвілі. Фото: Dynamomania
    Георгій Цитаїшвілі. Фото: Dynamomania

    Георгій Цитаїшвілі дебютував за першу команду киян у фіналі Кубка України

    Гравець «Динамо» Георгій Цитаїшвілі поділився враженнями після матчу з «Шахтарем».

    17-річний півзахисник «Динамо» Георгій Цитаїшвілі дебютував за першу команду киян у фіналі Кубка України проти «Шахтаря». Молодий хавбек вийшов на заміну на 86-й хвилині замість Вербича.

    «Звичайні емоції, нічого надприродного в цьому немає, хлопці мене підтримали, так що я вийшов на поле досить спокійно. Просто шкода, що програли. Краще б я не дебютував, але команда виграла Кубок. Я тренувався з першою командою з понеділка, а у вівторок сказали, що я в списку тих, хто їде на матч в Дніпро на фінал Кубка», - сказав він.

    «Заздалегідь мені нічого не говорили. Просто я розминався і сподівався, що мене випустять і дадуть шанс», – цитує Цитаїшвілі офіційний сайт «Динамо».

    Джерело: Футбол 24

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