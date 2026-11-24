Сім країн Євросоюзу виступили за позбавлення віз спортсменів Росії та Білорусії та посилення видачі віз усім громадянам цих держав. Як інформує «Главком», про це повідомляє Politico із посиланням на лист, направлений до Єврокомісії лідерами Данії, Латвії, Литви, Польщі, Фінляндії, Швеції та Естонії.

«Просто неможливо відокремити спорт від геополітики», – йдеться у листі.

На думку семи країн, повернення російських атлетів на змагання у Європі стане перемогою Росії, яку ЄС не повинен допустити.

Крім повної заборони Євросоюзом віз для спортсменів з РФ та Білорусі, вони закликали не видавати візи атлетам, які отримали можливість виступати під нейтральним прапором, а також посилити правила видачі звичайних туристичних віз.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.