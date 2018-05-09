17 спортсменів представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи-2018 з карате

Учасники континентального форуму розіграють 16 комплектів нагород

У четвер, 10 травня, в сербському місті Новий-Сад стартує європейська першість з карате WKF 2018 року. Заявка української збірної нараховує 17 спортсменів (11 чоловіків та шість жінок). Учасники континентального форуму розіграють 16 комплектів нагород в індивідуальних та командних ката й куміте серед чоловіків і жінок. Змагання у Новий-Сад



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Чемпіонат Європи 2018 року з карате

Учасники континентального форуму розіграють 16 комплектів нагород

У четвер, 10 травня, в сербському місті Новий-Сад стартує європейська першість з карате WKF 2018 року. Заявка української збірної нараховує 17 спортсменів (11 чоловіків та шість жінок).

Учасники континентального форуму розіграють 16 комплектів нагород в індивідуальних та командних ката й куміте серед чоловіків і жінок. Змагання у Новий-Сад триватимуть до 16 травня.

Склад національної збірної України:

Чоловіки: Олег Філіпович (Львів), Гнат Пак (Київ), Станіслав Горуна (Львів), Валерій Чоботар (Чернівці), Ярослав Горуна (Львів), Ігор Ухніч (Суми), Андрій Торошанко (Київ), Костянтин Цимбал (Київ), Олександр Гревцов (Одеса), Різван Талібов (Київ), Віталій Кулик (Одеса);

Жінки: Катерина Крива, Анжеліка Терлюга (Одеса), Аніта Серьогіна (Чорноморськ), Галина Мельник (Львів), Анастасія Степашко (Одеса), Анна Крещенко (Одеса).