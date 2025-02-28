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Під час дайвінгу на Філіппінах російського туриста роздерли акули

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Під час дайвінгу на Філіппінах російського туриста роздерли акули
Під час занурення одного із російських дайверів вбила акула
фото ілюстративне

Дайвінг закінчився смертю для двох росіян

Два російські туристи загинули біля берегів Філіппін – один потонув, на іншого напали і роздерли до смерті акули. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Associated Press із посиланням на берегову охорону пише, що чоловіків «підхопило» сильною підводною течією під час занурення з аквалангом у водах на південь від Маніли.

Четверо російських туристів вирушили човном до острова Верде з міста Пуерто-Галера в провінції Східний Міндоро з місцевим інструктором з дайвінгу. Під час занурення їх занесло сильною підводною течією. Двом вдалося благополучно доплисти до свого дайв-катера, двоє інших, 29-річний Ілля Перегудін та 39-річний Максим Мелехов, зникли безвісти.

За інформацією агентства, інструктор з дайвінгу, інші дайвери в цьому районі та співробітники берегової охорони негайно розпочали пошуки. Мелехова за годину знайшли непритомним, пізніше лікарі в лікарні діагностували його смерть.

«Іншого російського дайвера знайшли пошматованим акулами. На жаль, його права рука була відірвана, і акули кружляли навколо нього», – розповів начальник берегової охорони Ейрланд Лапітан.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня 2024, на курорті Марса-Алам у Єгипті стався напад акули на двох іноземних туристів, які плавали в Червоному морі. Їхня національність не розголошується. У результаті нападу один турист загинув, ще один – отримав поранення.

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Теги: смерть

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