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Серед загиблих після нічної атаки у Києві – п'ятирічна дівчинка: КМВА повідомила про наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Серед загиблих після нічної атаки у Києві – п'ятирічна дівчинка: КМВА повідомила про наслідки
Займання у будинку внаслідок ворожої атаки
фото: Нацполіція

У декількох районах столиці впали уламки ворожих дронів

Київська міська військова адміністрація повідомила про наслідки ворожої повітряної атаки по столиці вночі 23 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

За попередніми даними, троє людей загинуло. Повідомляється, що російська атака забрала життя батька та його п'ятирічної доньки. Ще 10 людей постраждали, восьмеро осіб отримало різні травми.

А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки – лише 11 місяців.

Станом на 07:30 23 березня внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано:

У Подільському районі зафіксовано падіння збитого БпЛА в промзоні. Без руйнувань. Також загоряння на 20 поверсі житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

У Дніпровському районі виникла пожежа на верхніх поверхах дев'ятиповерхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано. Є пошкодження будівлі закладу громадського харчування, без пожежі.

Зафіксовано падіння уламків на багатоповерхівку. Без пожежі. Також є пошкодження квартири на шостому поверсі 16-поверхового житлового будинку: вікно, підлогу та стелю.

Поліція фіксувала наслідки ворожої атаки
Поліція фіксувала наслідки ворожої атаки
фото: Нацполіція

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків та займання в нежитловій зоні, в 4-поверховій офісно-складській будівлі, на площі 2000 кв. м., також загоряння металевого контейнера.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків в лісопарковій смузі. Наразі ліквідовано. У Шевченківському районі є падіння уламків в житловому кварталі, пошкоджено шість автомобілів.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.

У цій квартирі проживала пенсіонерка, що стала жертвою нічної російської атаки. Як розповіла мешканка пошкодженого будинку, до загиблої жінки сьогодні мав приїхати син із Сум. 

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Теги: пожежа Київ обстріл смерть дитина дрон

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