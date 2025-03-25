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Туреччина відкриває новий райський куточок для мандрівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Туреччина відкриває новий райський куточок для мандрівників
Мерсін не надто відомий туристам
фото із відкритих джерел

Новий курорт Мерсін має шанс скласти конкуренцію відомій серед туристів Анталії 

Минулого 2024 року влада Туреччини почала активно просувати нові туристичні місця, орієнтуючись на те, аби привабити більше туристів поза межами уже відомих мандрівникам Анталії та Аланії. Одним із нових пріоритетних регіонів став Мерсін – курортне місто, про яке туристи поза межами Туреччини поки знають мало. Проте місцеві часто називають його «райським куточком на узбережжі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Turizm Ajansı.

Депутат із Мерсіна Гюлькан Кіш сказала у промові у Великих національних зборах Туреччини (парламент країни, – «Главком»), що Мерсін має великий потенціал у туризмі, але ці можливості ігнорувалися роками. Зокрема такі місця, як Сіліфке, Тарсус і Анамур були оголошені туристичними зонами ще у 1980-х роках, але і досі чекають інвестицій. Кіш зазначила: «Ця байдужість завдає шкоди туристичному сектору, а місцеві жителі позбавляються економічної вигоди». 

Проте уже зараз ситуація поступово змінюється, інвестори активно взялись розбудовувати інфраструктуру та готелі, частина з яких запрацює до початку поточного туристичного сезону – на початку червня. І таким інвестиціям є логічне пояснення.

По-перше, це зелений, теплий регіон з довгими пляжами, які, за словами турецької сторони, навіть довші, ніж в Анталії. Місцева природа – ідеальне поєднання моря, гір та зелених ландшафтів, що робить його особливо привабливим для гостей з Близького Сходу, а також європейців та  українців, пише турецька преса. По-друге, тут відбувається масштабний розвиток інфраструктури.

Мерсін – це не тільки курорт, а й великий економічний центр, де будується атомна електростанція «Аккую». Інвестиції в регіон надають йому додаткової ваги та перспективи для зростання туризму.

Одним із важливих кроків стало відкриття нового аеропорту між Аданою та Мерсіном, який дозволяє швидше та зручніше добиратися до південних турецьких курортів.

Турецька сторона робить ставку не лише на сонце та море, а й на гастрономічний туризм. Адже Туреччина – це не лише донери та кебаби. Місцева кухня різноманітна та регіональна: від пряних страв південного сходу до середземноморських делікатесів з оливковою олією, свіжими морепродуктами та ароматними травами.

Цей напрямок туризму активно розвивається, і все більше ресторанів включаються до маршрутів гастротурів, пропонуючи не лише страви, а й майстер-класи, поїздки на ферми та ринки, а також знайомства з місцевими кухарями.

Туреччина також робить акцент на на спортивному та культурному туризмі. Таким чином можна поєднати пляжний відпочинок із походами, велопрогулянками, серфінгом та навіть йога-ретритами. А багата історія країни дозволяє легко доповнити відпустку відвідинами стародавніх руїн, мечетей та музеїв.

Нагадаємо, Туреччину минулого року відвідали 62,3 млн. іноземних туристів, що на 9,8% більше порівняно з 2023 роком. При цьому мандрують не лише іноземці, а й самі громадяни. Так, згідно із офіційною статистикою, у 2024 році 40 мільйонів людей, які проживають у Туреччині, подорожували країною із туристичною метою та скористалися готелями та іншими закладами розміщення. 

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Теги: Туреччина відпочинок туризм

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