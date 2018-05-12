АЕК Чигринського та ПАОК Шахова зіграють у фіналі Кубка Греції

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АЕК – ПАОК. Фото: Betacademy.com

Попередній матч між цими командами в рамках чемпіонату Греції завершився скандалом

У суботу, 12 травня, відбудеться фінал Кубка Греції. У матчі зіграють АЕК, за який виступає Дмитро Чигринський та ПАОК, кольори якого захищає Євген Шахов.

АЕК Дмитра Чигринського має шанс оформити золотий дубль. Після першого з 1994 року чемпіонства афінський клуб зіграє у фіналі Кубка Греції проти ПАОКа Євгена Шахова, який став віце-чемпіоном.

Матч АЕК – ПАОК розпочнеться о 20:30.

Дмитро Чигринський не виходив на поле в останніх двох матчах АЕКа, а Шахов у останніх 5 матчах забив 2 голи.

Нагадаємо, попередній матч між цими командами в рамках чемпіонату Греції завершився скандалом. Після незарахованого голу ПАОКа на поле вибіг озброєний президент клубу Іван Саввіді, який після цього інциденту був дискваліфікований на 3 роки.

Джерело: Футбол 24