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    АЕК Чигринського та ПАОК Шахова зіграють у фіналі Кубка Греції

    • Сьогодні, 16:14
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    АЕК &ndash; ПАОК. Фото:&nbsp;Betacademy.com
    АЕК – ПАОК. Фото: Betacademy.com

    Попередній матч між цими командами в рамках чемпіонату Греції завершився скандалом

    У суботу, 12 травня, відбудеться фінал Кубка Греції. У матчі зіграють АЕК, за який виступає Дмитро Чигринський та ПАОК, кольори якого захищає Євген Шахов.

    АЕК Дмитра Чигринського має шанс оформити золотий дубль. Після першого з 1994 року чемпіонства афінський клуб зіграє у фіналі Кубка Греції проти ПАОКа Євгена Шахова, який став віце-чемпіоном.

    Матч АЕК – ПАОК розпочнеться о 20:30.

    Дмитро Чигринський не виходив на поле в останніх двох матчах АЕКа, а Шахов у останніх 5 матчах забив 2 голи.

    Нагадаємо, попередній матч між цими командами в рамках чемпіонату Греції завершився скандалом. Після незарахованого голу ПАОКа на поле вибіг озброєний президент клубу Іван Саввіді, який після цього інциденту був дискваліфікований на 3 роки.

    Джерело: Футбол 24

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