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    Акції «Ювентуса» виросли на 55% після трансферу Роналду

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    Кріштіану Роналду. Фото twitter.com/juventusfcen - Акції «Ювентуса» виросли на 55% після трансферу Роналду
    Кріштіану Роналду. Фото twitter.com/juventusfcen

    Нинішня вартість однієї акції італійської команди - більше 1 євро

    Акції туринського «Ювентуса» виросли у ціні на фондовій біржі після трансферу нападника Кріштіану Роналду.

    За даними видання Football-italia, зростання акцій склало 55,15%.

    Нинішня вартість однієї акції італійської команди - більше 1 євро.

    Нагадаємо, зоряний португалець перейшов з мадридського «Реалу» до туринського клубу за 112 млн євро.

    Роналду вже встиг дебютувати за «Ювентус» і допоміг команді у першому турі Серії А здобути важку перемогу у виїзному матчі з «К'єво».

    А вже сьогодні на своєму полі туринці, у центральному матчі туру, приймуть римський «Лаціо». Початок зустрічі о 19:00.

    Джерело: sport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія Кріштіану Роналду
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