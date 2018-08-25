Акції «Ювентуса» виросли на 55% після трансферу Роналду



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Кріштіану Роналду. Фото twitter.com/juventusfcen

Нинішня вартість однієї акції італійської команди - більше 1 євро

Акції туринського «Ювентуса» виросли у ціні на фондовій біржі після трансферу нападника Кріштіану Роналду.

За даними видання Football-italia, зростання акцій склало 55,15%.

Нинішня вартість однієї акції італійської команди - більше 1 євро.

Нагадаємо, зоряний португалець перейшов з мадридського «Реалу» до туринського клубу за 112 млн євро.

Роналду вже встиг дебютувати за «Ювентус» і допоміг команді у першому турі Серії А здобути важку перемогу у виїзному матчі з «К'єво».

А вже сьогодні на своєму полі туринці, у центральному матчі туру, приймуть римський «Лаціо». Початок зустрічі о 19:00.

Джерело: sport.ua