Владислав Гераскевич: Якщо я завершу кар'єру, то це дуже сильно вдарить по розвитку скелетону в Україні.

Скелетоніст Владислав Гераскевич у екслюкзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про свої роздуми щодо завершення професійної кар'єри.

«Думки були такі… (про завершення кар'єри – «Главком») Все ж таки ситуація була досить болючою саме з професійної точки зору. Тому що ми дуже довго готувалися до тих Олімпійських ігор, підійшли до них в дуже хорошій формі. І в нас цю можливість забрали в один момент, без нормального пояснення. Це дуже було боляче.

Але наразі вважаю: якщо я завершу кар'єру, то це дуже сильно вдарить по розвитку скелетону в Україні. І саме з огляду на те, що ми хочемо зберегти цей вид спорту, ми хочемо його розвивати в Україні, було прийняте рішення продовжувати кар'єру», – зазначив Гераскевич.

Він також розповів про підготовку до нового сезону, який стартує 27 листопада.

«Наша підготовка була у трьох локаціях. Спочатку в Латвії. Там ми провели чудовий збір. Нам дуже пощастило з погодою. Потім ми десь тиждень приблизно були в Норвегії. Там теж пощастило з погодою, порівняно з минулими роками. Також вийшов досить інтенсивний збір. І третя локація – це Кьонігзее (Німеччина). Ми зараз тут ще перебуваємо. Загалом форма непогана. Звичайно, зараз у мене, порівняно з минулими роками, дуже багато іншої роботи з'явилося. Це і діяльність з відсторонення росіян від змагань і робота мого фонду. Але попри це, поки що я дуже задоволений своєю формою. Зараз також перед мною стоїть завдання – вкластися у ваговий ліміт, який передбачений регламентом змагань», – розповів Гераскевич.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет надав неправдиву інформацію у відповідь на офіційний запит журналіста Дункана Маккея щодо генераторів для українських спортивних об'єктів.

«Мені писав відомий в олімпійському русі журналіст Дункан Маккей. Це ще була історія під час Олімпійських ігор, я пропонував МОК допомогти Україні з генераторами для наших спортивних об’єктів. Я кілька разів потім нагадував, що ці генератори так МОК і не надав, і зі мною щодо них ніхто на зв’язок не виходив.

І мені Дункан написав, що він надіслав офіційний запит у МОК щодо цих генераторів. Він отримав відповідь, що МОК нібито зі мною контактував, і я нібито відмовився від них. Хоча, звичайно, зі мною ніхто не контактував, ніякі генератори не пропонував.

Тобто МОК просто збрехав у відповідь на офіційний запит журналіста. Це, напевно, єдине, що я чув про якусь комунікацію МОК зі мною після Олімпіади», – розповів Гераскевич.