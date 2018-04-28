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    «Акжайик» українця Мазяра вдруге поспіль зіграв внічию в чемпіонаті Казахстану

    У команди Володимира Мазяра в активі 9 очок
    У матчі 7-го туру чемпіонату Казахстану підопічні Володимира Мазяра зіграли у нічию проти «Шахтаря» з Караганди. Господарі поля вийшли вперед у середині першого тайму, на 26 хвилині, однак пропустили в дебюті другої половини зустрічі. До кінця матчу суперникам більше не вдалося забити. Ігор Худоб'як вийшов наприкнці матчу (88
    • Вчора, 22:11
    • Розсилка
    Володимир Мазяр. Фото: ФК Рух
    Володимир Мазяр. Фото: ФК Рух

    У команди Володимира Мазяра в активі 9 очок

    У матчі 7-го туру чемпіонату Казахстану підопічні Володимира Мазяра зіграли у нічию проти «Шахтаря» з Караганди.

    Господарі поля вийшли вперед у середині першого тайму, на 26 хвилині, однак пропустили в дебюті другої половини зустрічі. До кінця матчу суперникам більше не вдалося забити.

    Ігор Худоб'як вийшов наприкнці матчу (88 хвилина), замінивши Есеолу.

    Після цього матчу у команди Володимира Мазяра в активі 9 очок, команда продовжує займати шосту сходинку в турнірній таблиці.

    Чемпіонат Казахстану

    7-й тур

    «Акжайик» – «Шахтар» – 1:1

    Джерело: Футбол 24

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