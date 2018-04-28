«Акжайик» українця Мазяра вдруге поспіль зіграв внічию в чемпіонаті Казахстану

У команди Володимира Мазяра в активі 9 очок

У матчі 7-го туру чемпіонату Казахстану підопічні Володимира Мазяра зіграли у нічию проти «Шахтаря» з Караганди. Господарі поля вийшли вперед у середині першого тайму, на 26 хвилині, однак пропустили в дебюті другої половини зустрічі. До кінця матчу суперникам більше не вдалося забити. Ігор Худоб'як вийшов наприкнці матчу (88



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Володимир Мазяр. Фото: ФК Рух

У команди Володимира Мазяра в активі 9 очок

У матчі 7-го туру чемпіонату Казахстану підопічні Володимира Мазяра зіграли у нічию проти «Шахтаря» з Караганди.

Господарі поля вийшли вперед у середині першого тайму, на 26 хвилині, однак пропустили в дебюті другої половини зустрічі. До кінця матчу суперникам більше не вдалося забити.

Ігор Худоб'як вийшов наприкнці матчу (88 хвилина), замінивши Есеолу.

Після цього матчу у команди Володимира Мазяра в активі 9 очок, команда продовжує займати шосту сходинку в турнірній таблиці.

Чемпіонат Казахстану

7-й тур

«Акжайик» – «Шахтар» – 1:1

Джерело: Футбол 24