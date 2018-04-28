«Акжайик» українця Мазяра вдруге поспіль зіграв внічию в чемпіонаті Казахстану
- Вчора, 22:11
-
Розсилка
Володимир Мазяр. Фото: ФК Рух
У команди Володимира Мазяра в активі 9 очок
У матчі 7-го туру чемпіонату Казахстану підопічні Володимира Мазяра зіграли у нічию проти «Шахтаря» з Караганди.
Господарі поля вийшли вперед у середині першого тайму, на 26 хвилині, однак пропустили в дебюті другої половини зустрічі. До кінця матчу суперникам більше не вдалося забити.
Ігор Худоб'як вийшов наприкнці матчу (88 хвилина), замінивши Есеолу.
Після цього матчу у команди Володимира Мазяра в активі 9 очок, команда продовжує займати шосту сходинку в турнірній таблиці.
Чемпіонат Казахстану
7-й тур
«Акжайик» – «Шахтар» – 1:1
Джерело: Футбол 24