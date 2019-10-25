Американський марафонець містично передбачив власний порятунок



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Саме той пророчий напис twincities.com

Під час забігу спортсмена врятували від серцевого нападу

Американський 25-річний марафонець Тайлер Мун містичним чином передбачив власний порятунок.

На початку жовтня Мун взяв участь в марафоні Twin Cities. На забіг він вийшов з написом «Ісус рятує» замість власного імені біля номера. Таким чином бігун хотів наголосити на своїй належності до християнства.

Під час марафону Муну стало зле, він втратив свідомість. Пізніше виявилося, що в спортсмена стався серцевий напад. Першим надавати допомогу Муну кинувся один з учасників марафону з медичною освітою. Ним виявився помічник анестезіолога на ім’я Ісус Буено. Він робив масаж серця потерпілого та штучне дихання. Ісус 10 хвилин підтримував биття серця Муна, поки не приїхали медики з дефібрілятором.

Наразі Мун продовжує відновлюватися. Напис на біговій майці американець вважає пророчою та збирається бігти на наступному марафоні 2020 року.