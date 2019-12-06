Анатолія Ломаченка визнано найкращим тренером року в боксі



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Анатолій та Василь Ломаченко Фейсбук

Батько Василя Ломаченка отримав нагороду за версією WBO

Відомого тренера з боксу, батька Василя Ломаченка Анатолія визнано найкращим тренером року за версією WBO.

Нагороду вручали в Токіо на конгресі WBO. Про це повідомив Василь на сторінці в мережі Фейсбук.

Також лауреатами з команди Ломаченка стали Егіс Клімас – найкращий менеджер, та Боб Арум – найкрщий промоутер.

Анатолій Ломаченко бере активну участь в тренуваннях сина, також допомагає Олександру Усику та деяким іншим боксерам.

Нагадаємо, сам Василь Ломаченко став найкращим боксером 2019 року за версією WBO.

Цього року українець захистив чемпіонські титули в переможних поєдинках проти Ентоні Кролли та Люка Кемпбелла.