Анатолія Ломаченка визнано найкращим тренером року в боксі
Анатолій та Василь Ломаченко
Фейсбук
Батько Василя Ломаченка отримав нагороду за версією WBO
Відомого тренера з боксу, батька Василя Ломаченка Анатолія визнано найкращим тренером року за версією WBO.
Нагороду вручали в Токіо на конгресі WBO. Про це повідомив Василь на сторінці в мережі Фейсбук.
Також лауреатами з команди Ломаченка стали Егіс Клімас – найкращий менеджер, та Боб Арум – найкрщий промоутер.
Анатолій Ломаченко бере активну участь в тренуваннях сина, також допомагає Олександру Усику та деяким іншим боксерам.
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Нагадаємо, сам Василь Ломаченко став найкращим боксером 2019 року за версією WBO.
Цього року українець захистив чемпіонські титули в переможних поєдинках проти Ентоні Кролли та Люка Кемпбелла.