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    Анатолія Ломаченка визнано найкращим тренером року в боксі

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    Анатолій та Василь Ломаченко - Анатолія Ломаченка визнано найкращим тренером року в боксі
    Анатолій та Василь Ломаченко
    Фейсбук

    Батько Василя Ломаченка отримав нагороду за версією WBO

    Відомого тренера з боксу, батька Василя Ломаченка Анатолія визнано найкращим тренером року за версією WBO.

    Нагороду вручали в Токіо на конгресі WBO. Про це повідомив Василь на сторінці в мережі Фейсбук.

    Також лауреатами з команди Ломаченка стали Егіс Клімас – найкращий менеджер, та Боб Арум – найкрщий промоутер.

    Анатолій Ломаченко бере активну участь в тренуваннях сина, також допомагає Олександру Усику та деяким іншим боксерам. 

     Читайте також: Ломаченку вручили нагороду кращого боксера року (відео)

    Нагадаємо, сам Василь Ломаченко став найкращим боксером 2019 року за версією WBO.

    Цього року українець захистив чемпіонські титули в переможних поєдинках проти Ентоні Кролли та Люка Кемпбелла.   

    бокс Василь Ломаченко Анатолій Ломаченко
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