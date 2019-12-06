Ломаченку вручили нагороду кращого боксера року (відео)



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Василь на церемонії вручення заслуженої нагороди в Токіо

Церемонія нагородження відбулася в Токіо

Український чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко, який був визнаний кращим боксером року за версією WBO, отримав почесну нагороду в Токіо, де проходив конгрес WBO в Токіо. Відео з церемонії сам боксер поділився на своїй сторінці у Facebook

Нагадаємо, що 2019 року Ломаченко переміг британців Ентоні КРоллу і Люка Кемпбелла. А за версією журналу Forbes потрапив у топ-3 кращих боксерів планети.