Андрій Шевченко зіграє в прощальному матчі легендарного Пірло

Головний тренер збірної України повернеться на футбольне поле

Стали відомі нападники, які візьмуть участь у прощальному матчі легендарного хавбека Андреа Пірло. Раніше Андреа Пірло анонсував свій прощальний матч, який відбудеться на Сан-Сіро 21 травня та оприлюднив список усіх виконавців, окрім нападників. Тепер стало відомо, хто з нападників зіграє у прощальному матчі легендарного хавбека, інформує сайт