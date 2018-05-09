Андрій Шевченко зіграє в прощальному матчі легендарного Пірло
- Сьогодні, 13:11
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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ
Головний тренер збірної України повернеться на футбольне поле
Стали відомі нападники, які візьмуть участь у прощальному матчі легендарного хавбека Андреа Пірло.
Раніше Андреа Пірло анонсував свій прощальний матч, який відбудеться на Сан-Сіро 21 травня та оприлюднив список усіх виконавців, окрім нападників.
Тепер стало відомо, хто з нападників зіграє у прощальному матчі легендарного хавбека, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.
Участь у матчі візьмуть Андрій Шевченко, Роналдо, Роналдінью, Алессандро Дель П'єро, Франческо Тотті, Лука Тоні, Вінченцо Яквінта, Альберто Джилардіно, Філіппо Індзагі, Марко Бор'єлло, Антоніо Кассано, Ернан Креспо, Алессандро Матрі, Алешандре Пато, Фабіо Куальярелла, Нікола Вентола та Крістіан Вієрі.