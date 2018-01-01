Антидопінговий центр пояснив рішення щодо покарання Дарійо Срни

Лідера «Шахтаря» могли дискваліфікувати на значно більший термін

Ярослав Кручек, заступник директора Національного антидопінгового центру України, розповів про те, чому був дискваліфікований капітан «Шахтаря» Дарійо Срна. Кручек зазначив, що лідера «Шахтаря» могли дискваліфікувати на значно більший термін. «Це баланс доводів. Взагалі там могла бути застосована межа від 12-ти до 24



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Дарійо Срна. Фото: ФК Шахтар

Лідера «Шахтаря» могли дискваліфікувати на значно більший термін

Ярослав Кручек, заступник директора Національного антидопінгового центру України, розповів про те, чому був дискваліфікований капітан «Шахтаря» Дарійо Срна.

Кручек зазначив, що лідера «Шахтаря» могли дискваліфікувати на значно більший термін.

«Це баланс доводів. Взагалі там могла бути застосована межа від 12-ти до 24 місяців. Фактично це щось середнє на основі практики розгляду справ про допінг, як CAS виносить рішення, щоб воно було максимально оптимальне і обгрунтоване», - сказав він.

«Справа в тому, що в Антидопінгових правилах (АДП) є стаття 11, яка говорить про терміни усунення. Пункт 10.11.1 говорить про затримку з питань, не пов'язаних зі спортсменом. Фактично це була затримка лабораторного аналізу», - пояснив Кручек.

Зазначається, якщо мала місце значна затримка при проведенні слухань або на інших етапах з причин, не залежних від спортсмена, можна обчислювати час покарання з більш ранньої дати, а саме з дати взяття проби.

Це досить часто застосовується в рішеннях. Фактично спортсмен повинен знати про результат через 1-2 тижні, але з незалежних від неї обставин, незалежних від НАДЦУ, це повідомлення прийшло пізніше.

Джерело: Футбол 24