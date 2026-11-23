Українська гросмейстерка Анна Музичук тріумфувала у бліц-турнірі WR Women’s Chess Tour 2006 у німецькому Штутгарті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації шахів України.

На шляху до підсумкового першого місця досвідчена шахістка виграла три поєдинки з однаковим рахунком (2,5:1,5). У чвертьфіналі Анна Музичук здолала молодшу сестру Марію, а в півфіналі розібралася з китаянкою Чжу Цзіньєр. У фіналі змагань українка переграла іншу уродженку Львова – Єкатєріну Лагно, яка в 2014 році перейшла під російський прапор.

Гранд-фінал змагань складається з двох турнірів із системою на виліт – бліцу та рапіду. Участь в змаганнях беруть вісім шахісток, які пройшли відбір на етапах серії. Сестри Музичук 23 листопада позмагаються за перемогу в рапіді.

Анна Музичук багато років входить до когорти найкращих шахісток планети. У новій класифікації ФІДЕ вона посідає восьме місце. Актуальний рейтинг українки – 2524 пункти.

До слова, у квітні шахіст Роман Дегтярьов виграв Чемпіонат Європи з шахів у польському Катовіце. 17-річний українець у фінальному турі переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона. Дегтярьов набрав дев'ять очок із 11-ти можливих.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити будь-яку діяльність в окупованих регіонах України. Ідеться про АР Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області та місто Севастополь. Позов подала Федерація шахів України.