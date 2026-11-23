Легендарна фехтувальниця Ольга Харлан закликала світову спільноту допомогти евакуації цивільних українців із окупованих територій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Атлетка привернула увагу планети до ситуації на Кінбурнській косі та інших окупованих Росією українських земель. Харлан сподівається на лідерство дружини президента Сполучених Штатів Меланії Трамп у питанні порятунку людей. На окупованій території через дії країни-агресорки виникла гуманітарна катастрофа.

За словами Харлан, місцеві мешканці змушені жити в ізоляції. Вони не мають належної допомоги, зокрема медичної. Також українці в окупації залишаються в зоні підвищеної небезпеки через бойові дії.

«Потрібна міжнародна підтримка та негайні рішучі дії, щоб урятувати тих, хто досі перебуває в окупації. Я прошу кожного: поширюйте цю інформацію якомога ширше! Нехай увесь світ дізнається про гуманітарну катастрофу на Кінбурнській косі та долю людей, які там залишаються!» – написала фехтувальниця.

Харлан – уродженка Миколаєва. Кінбурнська коса розташована в Миколаївському районі неподалік Очакова. Повномасштабне вторгнення РФ і підрив російською армією Каховської ГЕС завдали грандіозної шкоди регіону.

До слова, раніше Трамп назвала припинення вогню в Україні своїм різдвяним бажанням. За словами першої леді США, переговори вже тривають. Утім, підтвердження від сторін не надходило.

Нагадаємо, в жовтні за посередництва Трамп запровадили тимчасовий режим тиші в окупованих Олешках. Після розмінування доріг до міста туди доставили гуманітарну допомогу. Також Україна змогла евакуювати своїх громадян.