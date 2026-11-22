Скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» заявив, що Міжнародний олімпійський комітет надав неправдиву інформацію у відповідь на офіційний запит журналіста Дункана Маккея щодо генераторів для українських спортивних об'єктів.

«Мені писав відомий в олімпійському русі журналіст Дункан Маккей. Це ще була історія під час Олімпійських ігор, я пропонував МОК допомогти Україні з генераторами для наших спортивних об’єктів. Я кілька разів потім нагадував, що ці генератори так МОК і не надав, і зі мною щодо них ніхто на зв’язок не виходив.

І мені Дункан написав, що він надіслав офіційний запит у МОК щодо цих генераторів. Він отримав відповідь, що МОК нібито зі мною контактував, і я нібито відмовився від них. Хоча, звичайно, зі мною ніхто не контактував, ніякі генератори не пропонував.

Тобто МОК просто збрехав у відповідь на офіційний запит журналіста. Це, напевно, єдине, що я чув про якусь комунікацію МОК зі мною після Олімпіади», – розповів Гераскевич.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028.

Як повідомлялося, Гераскевич дав оцінку очільниці МОК Ковентрі.

«МОК знову опускається на нове дно. Пані Ковентрі та її команда – це люди, які руйнують олімпійський рух», – написав в Х Гераскевич.