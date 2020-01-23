Асоціація спортивних журналістів України обрала нового президента



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Олександр Гливінський Фейсбук

Попередній очільник АСЖУ помер 13 січня після 20 років правління

Асоціація спортивних журналістів України обрала нового президента на своєму з’їзді в Києві. Як і очікувалося, ним став прес-аташе національної збірної України з футболу Олександр Гливінський.

На посаду висували Гливінського та Юрія Бондаря. Останній самоусунувся.

Кандидатуру Гливінського рекомендував попередній президент Михайло Волобуєв, який беззмінно очолював АСЖУ 20 років. Волобуєв помер 13 січня після тривалої боротьби з важкою хворобою.

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Одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності АСЖУ декларує розвиток міжнародних зв'язків з колегами.