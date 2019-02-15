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    «Атланта» Леня поступилася «Нью-Йорку» - українець набрав 6 очок

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    Лень провів не найкращий матч - «Атланта» Леня поступилася «Нью-Йорку» - українець набрав 6 очок
    Лень провів не найкращий матч
    НБА

    У наступному матчі Олексій зустрінеться з Михайлюком

    Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі проти «Нью-Йорка» (91:106).

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    Українець провів на майданчику 23 з половиною хвилини. За цей час Алекс зумів набрати 6 очок: були влучними 0 з 3 двоочкових, 1 з 4 триочкових і 3 з 4 штрафних кидків.

    Також центровий зробив 6 підбирань, 1 результативну передачу, 2 блокшоти, 2 перехоплення та допустив 2 втрати. У пасиві Леня 2 фоли.

    Коефіцієнт корисності українця склав «+2».

    «Хоукс» залишаються на 12-му місці в турнірній таблиці Східної конференції НБА. Наступний матч «Атланта» проведе 23 лютого проти «Детройт Пістонс», в якому виступає ще один українець в НБА Святослав Михайлюк.

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