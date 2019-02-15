«Атланта» Леня поступилася «Нью-Йорку» - українець набрав 6 очок



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Лень провів не найкращий матч НБА

У наступному матчі Олексій зустрінеться з Михайлюком

Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі проти «Нью-Йорка» (91:106).

Українець провів на майданчику 23 з половиною хвилини. За цей час Алекс зумів набрати 6 очок: були влучними 0 з 3 двоочкових, 1 з 4 триочкових і 3 з 4 штрафних кидків.

Також центровий зробив 6 підбирань, 1 результативну передачу, 2 блокшоти, 2 перехоплення та допустив 2 втрати. У пасиві Леня 2 фоли.

Коефіцієнт корисності українця склав «+2».



«Хоукс» залишаються на 12-му місці в турнірній таблиці Східної конференції НБА. Наступний матч «Атланта» проведе 23 лютого проти «Детройт Пістонс», в якому виступає ще один українець в НБА Святослав Михайлюк.