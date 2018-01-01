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    Аутсайдер Суперліги припинив співпрацю із захисником

    БК «Запоріжжя» вирішив розірвати контракт із українським захисником
    БК «Запоріжжя» припинив співпрацю з захисником команди Павлом Буренком. Про це повідомляє прес-служба клубу. У поточному сезоні травма та її рецедив завадили баскетболісту суттєво допомогти команді. Буренко зіграв у поточному сезоні у п'яти поєдинках Суперліги. У середньому набирав 6,4 очка, 1,6 підбирання та 1,8 передачі за
    • Сьогодні, 15:52
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    Павло Буренко. Фото: ФБУ
    Павло Буренко. Фото: ФБУ

    БК «Запоріжжя» вирішив розірвати контракт із українським захисником

    БК «Запоріжжя» припинив співпрацю з захисником команди Павлом Буренком.

    Про це повідомляє прес-служба клубу.

    У поточному сезоні травма та її рецедив завадили баскетболісту суттєво допомогти команді.

    Буренко зіграв у поточному сезоні у п'яти поєдинках Суперліги.

    У середньому набирав 6,4 очка, 1,6 підбирання та 1,8 передачі за поєдинок.

    Наразі «Запоріжжя» з трьома перемогами в 19-ти поєдинках замикає турнірну таблицю Суперліги.

    чемпіонат України баскетбол
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