Аутсайдер Суперліги припинив співпрацю із захисником

БК «Запоріжжя» вирішив розірвати контракт із українським захисником

БК «Запоріжжя» припинив співпрацю з захисником команди Павлом Буренком. Про це повідомляє прес-служба клубу. У поточному сезоні травма та її рецедив завадили баскетболісту суттєво допомогти команді. Буренко зіграв у поточному сезоні у п'яти поєдинках Суперліги. У середньому набирав 6,4 очка, 1,6 підбирання та 1,8 передачі за