Аутсайдер Суперліги припинив співпрацю із захисником
- Сьогодні, 15:52
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Павло Буренко. Фото: ФБУ
БК «Запоріжжя» вирішив розірвати контракт із українським захисником
БК «Запоріжжя» припинив співпрацю з захисником команди Павлом Буренком.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
У поточному сезоні травма та її рецедив завадили баскетболісту суттєво допомогти команді.
Буренко зіграв у поточному сезоні у п'яти поєдинках Суперліги.
У середньому набирав 6,4 очка, 1,6 підбирання та 1,8 передачі за поєдинок.
Наразі «Запоріжжя» з трьома перемогами в 19-ти поєдинках замикає турнірну таблицю Суперліги.