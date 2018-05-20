  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Автобус з гравцями і тренерським штабом «Црвени Звезди» загорівся під час чемпіонського параду

    • Розсилка

    На щастя, ніхто не постраждав

    Автобус з гравцями і тренерським штабом «Црвени Звезди» загорівся під час чемпіонського параду.

    Про це повідомляє Moja Crvena zvezda.

    Швидше за все, причиною займання стали фанати, які палили піротехніку.

    На щастя, всі гравці і тренери встигли покинули автобус, поки загоряння було несильним.

    ]

    Джерело: xsport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ