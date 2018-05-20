

Розсилка ВІДПРАВИТИ

На щастя, ніхто не постраждав

Автобус з гравцями і тренерським штабом «Црвени Звезди» загорівся під час чемпіонського параду.

Про це повідомляє Moja Crvena zvezda.

Швидше за все, причиною займання стали фанати, які палили піротехніку.

На щастя, всі гравці і тренери встигли покинули автобус, поки загоряння було несильним.

Аутобус којим су кренули играчи се запалио, али је срећом све у реду са нашим играчима @crvenazvezdafk pic.twitter.com/5EScjEA19N — Moja Crvena zvezda (@sdcrvenazvezda) 19 мая 2018 г.

]

Джерело: xsport.ua