Автобус з гравцями і тренерським штабом «Црвени Звезди» загорівся під час чемпіонського параду
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На щастя, ніхто не постраждав
Автобус з гравцями і тренерським штабом «Црвени Звезди» загорівся під час чемпіонського параду.
Про це повідомляє Moja Crvena zvezda.
Швидше за все, причиною займання стали фанати, які палили піротехніку.
На щастя, всі гравці і тренери встигли покинули автобус, поки загоряння було несильним.
Добар дан, ШАМПИОНИ! Ваш је ред, @kkcrvenazvezda! pic.twitter.com/78TTnEmzW8— Moja Crvena zvezda (@sdcrvenazvezda) 20 мая 2018 г.
Аутобус којим су кренули играчи се запалио, али је срећом све у реду са нашим играчима @crvenazvezdafk pic.twitter.com/5EScjEA19N— Moja Crvena zvezda (@sdcrvenazvezda) 19 мая 2018 г.
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Джерело: xsport.ua