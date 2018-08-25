«Аякс» перед матчем з «Динамо» познущався над «Емменом»
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Розсилка
Амстердамський клуб демонструє шалену форму перед матчем-відповіддю у Києві
В матчі третього туру чемпіонату Нідерландів «Аякс» здобув легку перемогу над «Емменом».
Суперник «Динамо» в Лізі чемпіонів «Аякс» розтрощив новачка Ередивізії «Еммен».
Рахунок відкрив Зієш, також відзначалися Тадіч та Хунтелар, який оформив дубль. Ще один гол захисник Еммена Глен Бійль забив у власні ворота
Чемпіонат Нідерландів, 3 тур
Аякс – Еммен – 5:0
Голи: Зієш, 8, Хунтелар, 38, 71, Тадіч, 59, Бійль, 86Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня, початок о 22:00.
Джерело: football24.ua