  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Аякс» перед матчем з «Динамо» познущався над «Емменом»

    • Розсилка
    <span class="author">Фото взяте з сайту football.ua</span> - «Аякс» перед матчем з «Динамо» познущався над «Емменом»
    Фото взяте з сайту football.ua

    Амстердамський клуб демонструє шалену форму перед матчем-відповіддю у Києві

    В матчі третього туру чемпіонату Нідерландів «Аякс» здобув легку перемогу над «Емменом».

    Суперник «Динамо» в Лізі чемпіонів «Аякс» розтрощив новачка Ередивізії «Еммен».

    Рахунок відкрив Зієш, також відзначалися Тадіч та Хунтелар, який оформив дубль. Ще один гол захисник Еммена Глен Бійль забив у власні ворота

    Чемпіонат Нідерландів, 3 тур

    Аякс – Еммен – 5:0

    Голи: Зієш, 8, Хунтелар, 38, 71, Тадіч, 59, Бійль, 86

    Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня, початок о 22:00. 

    Джерело: football24.ua

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ