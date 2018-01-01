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    Азербайджанський клуб не зміг домовитися про співпрацю з українським голкіпером

    «Габала», яку тренує Григорчук, залишилася без резервного голкіпера
    Воротар «Зірки» Євген Паст в січні міг перейти в «Габалу». Про це повідомляє видання Azеirsport. Азербайджанська команда, яку тренує Роман Григорчук, залишилася без резервного воротаря, але домовитися з Пастом керівництво клубу так і не змогло. Зазначимо, що саме український фахівець став найуспішнішим тренером в історії
    • Сьогодні, 16:43
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    Євген Паст. Фото:&nbsp;fcgornyak.dp.ua
    Євген Паст. Фото: fcgornyak.dp.ua

    «Габала», яку тренує Григорчук, залишилася без резервного голкіпера

    Воротар «Зірки» Євген Паст в січні міг перейти в «Габалу».

    Про це повідомляє видання Azеirsport.

    Азербайджанська команда, яку тренує Роман Григорчук, залишилася без резервного воротаря, але домовитися з Пастом керівництво клубу так і не змогло.

    Зазначимо, що саме український фахівець став найуспішнішим тренером в історії «Габали».

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