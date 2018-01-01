Азербайджанський клуб не зміг домовитися про співпрацю з українським голкіпером

«Габала», яку тренує Григорчук, залишилася без резервного голкіпера

Воротар «Зірки» Євген Паст в січні міг перейти в «Габалу». Про це повідомляє видання Azеirsport. Азербайджанська команда, яку тренує Роман Григорчук, залишилася без резервного воротаря, але домовитися з Пастом керівництво клубу так і не змогло. Зазначимо, що саме український фахівець став найуспішнішим тренером в історії



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Євген Паст. Фото: fcgornyak.dp.ua

«Габала», яку тренує Григорчук, залишилася без резервного голкіпера

Воротар «Зірки» Євген Паст в січні міг перейти в «Габалу».

Про це повідомляє видання Azеirsport.

Азербайджанська команда, яку тренує Роман Григорчук, залишилася без резервного воротаря, але домовитися з Пастом керівництво клубу так і не змогло.

Зазначимо, що саме український фахівець став найуспішнішим тренером в історії «Габали».