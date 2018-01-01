Азербайджанський клуб не зміг домовитися про співпрацю з українським голкіпером
- Сьогодні, 16:43
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Євген Паст. Фото: fcgornyak.dp.ua
«Габала», яку тренує Григорчук, залишилася без резервного голкіпера
Воротар «Зірки» Євген Паст в січні міг перейти в «Габалу».
Про це повідомляє видання Azеirsport.
Азербайджанська команда, яку тренує Роман Григорчук, залишилася без резервного воротаря, але домовитися з Пастом керівництво клубу так і не змогло.
Зазначимо, що саме український фахівець став найуспішнішим тренером в історії «Габали».