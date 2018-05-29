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    Азербайджанський клуб звільнив українського тренера

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    Роман Григорчук. Фото ФК&nbsp;&laquo;Габала&raquo; - Азербайджанський клуб звільнив українського тренера
    Роман Григорчук. Фото ФК «Габала»

    Роман Григорчук залишає «Габалу»

    «Габала» оголосила про розставання з українським фахівцем Романом Григорчуком.

    Про це повідомляється на офіційному сайт азербайджанського клубу.

    На зустрічі після фіналу Кубка Азербайджану, у якому «Габала» поступилася «Кешли», було вирішено не продовжувати контракт з українським тренером.

    Григорчук був головним тренером «Габали» з 2015 року.

    За цей час він двічі вигравав срібні медалі чемпіонату Азербайджану, також двічі ставав третім у турнірі.

    Ще два рази він грав у фіналі Кубка та двічі виводив команду у груповий етап Ліги Європи.

    Раніше повідомлялося, що Григорчук відмовився очолити збірну Латвії заради іншого клубу.

    Про те, де фахівець продовжить кар'єру, наразі не уточнюється.

    Джерело: Tribuna.com

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