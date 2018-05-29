Азербайджанський клуб звільнив українського тренера

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Роман Григорчук. Фото ФК «Габала»

Роман Григорчук залишає «Габалу»

«Габала» оголосила про розставання з українським фахівцем Романом Григорчуком.

Про це повідомляється на офіційному сайт азербайджанського клубу.

На зустрічі після фіналу Кубка Азербайджану, у якому «Габала» поступилася «Кешли», було вирішено не продовжувати контракт з українським тренером.

Григорчук був головним тренером «Габали» з 2015 року.

За цей час він двічі вигравав срібні медалі чемпіонату Азербайджану, також двічі ставав третім у турнірі.

Ще два рази він грав у фіналі Кубка та двічі виводив команду у груповий етап Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Григорчук відмовився очолити збірну Латвії заради іншого клубу.

Про те, де фахівець продовжить кар'єру, наразі не уточнюється.

Джерело: Tribuna.com