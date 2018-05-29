Азербайджанський клуб звільнив українського тренера
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Роман Григорчук. Фото ФК «Габала»
Роман Григорчук залишає «Габалу»
«Габала» оголосила про розставання з українським фахівцем Романом Григорчуком.
Про це повідомляється на офіційному сайт азербайджанського клубу.
На зустрічі після фіналу Кубка Азербайджану, у якому «Габала» поступилася «Кешли», було вирішено не продовжувати контракт з українським тренером.
Григорчук був головним тренером «Габали» з 2015 року.
За цей час він двічі вигравав срібні медалі чемпіонату Азербайджану, також двічі ставав третім у турнірі.
Ще два рази він грав у фіналі Кубка та двічі виводив команду у груповий етап Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що Григорчук відмовився очолити збірну Латвії заради іншого клубу.
Про те, де фахівець продовжить кар'єру, наразі не уточнюється.
Джерело: Tribuna.com