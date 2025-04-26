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Фанати «Барселони» бажали смерті Вінісіусу перед фіналом Кубка Іспанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Фанати «Барселони» бажали смерті Вінісіусу перед фіналом Кубка Іспанії
Каталонські вболівальники ображали Вінісіуса
фото: Reuters

Скандування про пляжний м'яч є відсилкою до другого місця Вінісіуса у голосуванні за «Золотий м'яч» минулого року

Фанати «Барселона» ображають скандуваннями гравця «Реала» Вінісіуса перед фіналом Кубка Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанські ЗМІ.

Сьогодні, 26 квітня, «Реал» та «Барселона» зустрінуться у фіналі Кубка Іспанії, гра пройде у Севільї.

Каталонські вболівальники скандували на «Вінісіус, помри» та «Пляжний м'яч» на адресу гравця «Реала».

Скандування про пляжний м'яч є відсилкою до другого місця Вінісіуса у голосуванні за «Золотий м'яч» минулого року.

За кілька днів до церемонії нагородження бразилець заявив, що найближчим часом отримає почесну нагороду, але у голосуванні його випередив Родрі з «Манчестер Сіті».

Після цього фанати низки іспанських клубів почали скандувати на адресу Вінісіуса про те, що він заслуговує лише на пляжний м'яч.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Жуніор Вінісіус НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона

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