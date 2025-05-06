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Ватикан застосує військові «глушилки» зв’язку на час проведення конклаву

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Ватикан застосує військові «глушилки» зв’язку на час проведення конклаву
Навколо Сікстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку
фото: ANSA

Телефонний зв'язок буде відключено за півтори години до запланованого виїзду кардиналів до Сікстинської капели

Напередодні обрання нового Папи територія Ватикану буде відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сікстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано для проведення секретного конклаву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ANSA.

Ватикан планує використовувати глушники сигналу навколо Сікстинської капели, щоб запобігти електронному спостереженню або зв'язку за межами конклаву, на якому 133 кардинали голосуватимуть за те, хто стане наступником Папи Франциска та очолить 1,4 млрд католиків світу.

Італійський державний мовник RAI повідомив, що телефонний зв'язок буде відключено о 15:00 за місцевим часом (9:00 за східним часом) у середу, за півтори години до запланованого виїзду кардиналів до Сікстинської капели для початку папського конклаву.

Ватикан підтвердив, що всі 133 кардинали, які голосуватимуть за обрання наступника Франциска, вже прибули до Риму.

Протягом століть лідера католицької церкви обирали на дуже секретних зборах, відомих як «конклав», що латиною означає «з ключем» – натяк на те, як кардиналів раніше замикали під замком, доки не обирали нового папу. Кардинали, яким доручено обрати наступного понтифіка, дотримуються складної процедури, коріння якої сягає Середньовіччя.

Кардинали повинні будуть відмовитися від своїх телефонів та всіх електронних пристроїв, починаючи з вівторка, і отримають свої пристрої назад лише після завершення конклаву, повідомив речник Ватикану.

З середи всі кардинали будуть зачинені в Сікстинській капелі та ізольовані від зовнішнього світу. Усі кардинали, які беруть участь у конклаві, будуть у повній ізоляції та дадуть обітницю дотримуватися «абсолютної та вічної таємниці».

За словами речника, вимкнення сигналу не вплине на площу Святого Петра, де часто збирається громадськість. Однак, за повідомленням новинного видання Corriere della Sera, безпека посилена по всій площі Святого Петра: на входах встановлені контрольно-пропускні пункти, а в громадських місцях встановлені металошукачі та системи боротьби з дронами.

Сікстинська капела повністю заблокована під час конклаву, щоб гарантувати повну секретність. У 2013 році, під час конклаву, на якому обрали Франциска, також були встановлені блокувальники сигналу, щоб запобігти будь-яким дзвінкам, текстовим повідомленням чи доступу до Інтернету.

Навіть електрики, сантехніки та оператори ліфтів, які забезпечуватимуть роботу Ватикану під час конклаву, зобов'яжуться зберігати таємницю.

«Усі вони складають присягу та будуть на повноцінній службі, залишаючись на ніч у Ватикані, без контактів зі своїми родинами», – йдеться у заяві губернатора Ватикану.

Нагадаємо, у Ватикані тривають останні приготування до історичної події – конклаву, на якому буде обрано нового Папу.

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Теги: Конклав Ватикан Папа Римський

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