Посол України у Ватикані оцінив шанси українця стати Папою

Андрій Юраш про конклав: «Називаються півтора, можливо, два десятки тих, хто є у переліку найбільш імовірних»

Напередодні конклаву, який розпочнеться вже сьогодні, 7 травня, посол України у Ватикані Андрій Юраш поділився своїми думками щодо потенційних наступників Папи Римського. В інтерв'ю «Главкому» він оцінив шанси українського кардинала Миколи Бичка стати новим очільником Католицької церкви.

Юраш зазначив, що теоретично будь-який неодружений чоловік-католик може бути обраний Папою, тому кардинал Бичок є одним із можливих кандидатів. Проте, за словами посла, серед найбільш імовірних претендентів, яких називають експерти, українського кардинала наразі немає.

Кардинал Микола Бичок, глава МЗС Андрій Сибіга, посол України у Ватикані Андрій Юраш Фото: Facebook Андрія Юраша

«Називаються півтора, можливо, два десятки тих, хто є у переліку найбільш імовірних. Зважаючи на багато об'єктивних обставин, в цьому переліку ми кардинала Бичка не бачили», – констатував Андрій Юраш.

Водночас посол підкреслив велике значення того факту, що Папа Франциск під час свого останнього призначення кардиналів надав цей титул Миколі Бичку. Юраш назвав це «дуже великою інвестицією у майбутню присутність України у рамках щорічних кардинальських колегій» та підкреслив, що 45-річний кардинал Бичок, наймолодший у Колегії кардиналів, ще візьме участь у багатьох майбутніх конклавах і зможе впливати на політику Католицької церкви на десятиліття вперед.

Андрій Юраш також прокоментував інформацію про можливі «брудні методи», які нібито використовують противники покійного Папи Франциска для впливу на результати конклаву.

«Я не хочу давати оцінку жодній групі (впливу) абсолютно свідомо. Ми розуміємо, що усі намагаються у певний спосіб десь мати можливості задекларувати свою позицію. Я читав десятки публікацій, які розповідають про різні групи, імена… Це звичайний електоральний процес. У середовищі католицької церкви є різні точки зору, є різні групи, кожна з яких намагається досягти якогось впливу на того, чи іншого кандидата», – зазначив Юраш.

У запитанні щодо найбільш реального претендента на папство, Андрій Юраш утримався від конкретних прогнозів.

«Все ж я не думаю, що про це зараз правильно говорити. Я буду радий бачити кандидата, який буде максимально розуміти Україну, її підтримувати, з яким можна буде говорити, планувати конкретні акції. Зокрема, відвідати нашу державу», – підсумував Юраш.

Нагадаємо, що Конклав розпочнеться 7 травня 2025 року. Голосування проходитиме у Сикстинській каплиці – всесвітньо відомій пам’ятці, яка знову стане центром уваги вірян з усього світу.

Зокрема, у Ватикані тривають останні приготування до історичної події – Конклаву, на якому буде обрано нового Папу. Як повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ватикану, до Риму вже прибули всі 133 кардинали, які братимуть участь у голосуванні.

Також напередодні обрання нового Папи територія Ватикану буде відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сикстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано для проведення секретного конклаву.