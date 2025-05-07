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Посол України у Ватикані оцінив шанси українця стати Папою

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Посол України у Ватикані оцінив шанси українця стати Папою
Кардинал Микола Бичок є одним із можливих кандидатів на пост нового очільника Католицької церкви
фото: УГКЦ

Андрій Юраш про конклав: «Називаються півтора, можливо, два десятки тих, хто є у переліку найбільш імовірних»

Напередодні конклаву, який розпочнеться вже сьогодні, 7 травня, посол України у Ватикані Андрій Юраш поділився своїми думками щодо потенційних наступників Папи Римського. В інтерв'ю «Главкому» він оцінив шанси українського кардинала Миколи Бичка стати новим очільником Католицької церкви.

Юраш зазначив, що теоретично будь-який неодружений чоловік-католик може бути обраний Папою, тому кардинал Бичок є одним із можливих кандидатів. Проте, за словами посла, серед найбільш імовірних претендентів, яких називають експерти, українського кардинала наразі немає.

Кардинал Микола Бичок, глава МЗС Андрій Сибіга, посол України у Ватикані Андрій Юраш
Кардинал Микола Бичок, глава МЗС Андрій Сибіга, посол України у Ватикані Андрій Юраш
Фото: Facebook Андрія Юраша

«Називаються півтора, можливо, два десятки тих, хто є у переліку найбільш імовірних. Зважаючи на багато об'єктивних обставин, в цьому переліку ми кардинала Бичка не бачили», – констатував Андрій Юраш.

Водночас посол підкреслив велике значення того факту, що Папа Франциск під час свого останнього призначення кардиналів надав цей титул Миколі Бичку. Юраш назвав це «дуже великою інвестицією у майбутню присутність України у рамках щорічних кардинальських колегій» та підкреслив, що 45-річний кардинал Бичок, наймолодший у Колегії кардиналів, ще візьме участь у багатьох майбутніх конклавах і зможе впливати на політику Католицької церкви на десятиліття вперед.

Андрій Юраш також прокоментував інформацію про можливі «брудні методи», які нібито використовують противники покійного Папи Франциска для впливу на результати конклаву.

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«Я не хочу давати оцінку жодній групі (впливу) абсолютно свідомо. Ми розуміємо, що усі намагаються у певний спосіб десь мати можливості задекларувати свою позицію. Я читав десятки публікацій, які розповідають про різні групи, імена… Це звичайний електоральний процес. У середовищі католицької церкви є різні точки зору, є різні групи, кожна з яких намагається досягти якогось впливу на того, чи іншого кандидата», – зазначив Юраш.

У запитанні щодо найбільш реального претендента на папство, Андрій Юраш утримався від конкретних прогнозів.

«Все ж я не думаю, що про це зараз правильно говорити. Я буду радий бачити кандидата, який буде максимально розуміти Україну, її підтримувати, з яким можна буде говорити, планувати конкретні акції. Зокрема, відвідати нашу державу», – підсумував Юраш.

Нагадаємо, що Конклав розпочнеться 7 травня 2025 року. Голосування проходитиме у Сикстинській каплиці – всесвітньо відомій пам’ятці, яка знову стане центром уваги вірян з усього світу.

Зокрема, у Ватикані тривають останні приготування до історичної події – Конклаву, на якому буде обрано нового Папу. Як повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ватикану, до Риму вже прибули всі 133 кардинали, які братимуть участь у голосуванні.

Також напередодні обрання нового Папи територія Ватикану буде відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сикстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано для проведення секретного конклаву.

Теги: Папа Римський Ватикан Андрій Юраш Микола Бичок Конклав

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