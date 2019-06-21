Дмитро Джулай: збірній України потрібна своя молодь, а не престарілі бразильці



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Дмитро Джулай 1927.kiev

Відомий коментатор не підтримує масове поповнення національної збірної натуралізованими бразильцями

Відомий український футбольний коментатор Дмитро Джулай висловив власне ставлення до масового поповнення складу національної збірної натуралізованими бразильськими гравцями.

«Якщо натуралізація очевидна, тобто батьки футболіста не українці, але він народився в Україні, тоді жодних питань. Те саме, коли футболіст приїхав сюди в певному віці, довго тут прожив, одружився, як Едмар.

Але є інший момент. Кожен клуб може за регламентом натуралізувати гравця. Та це не означає автоматично, що цей гравець має отримати місце в збірній. Дві червневі перемоги – чудовий натяк на те, що поповнювати збірну потрібно своїми хлопцями, а не престарілими бразильцями», - повідомив Джулай у інтерв’ю «Футбол 24».

Останнім натуралізованим бразильцем у збірній України став форвард «Шахтаря» Жуніор Мораєш. Він отримав український паспорт у березні 2019 року та зіграв у кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року проти Португалії (0:0) та проти Люксембургу (2:1). Португалія та Люксембург подавали протест до УЄФА, звертаючи увагу на те, що Мораєш не мав права отримати українське громадянство, оскільки не проживав п’ять років поспіль у країні. УЄФА відхилив протест та апеляцію.