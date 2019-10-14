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    Дебютант баскетбольної Суперліги захопив лідерство в чемпіонаті

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    &laquo;Дніпро&raquo;&nbsp;&ndash; &laquo;Прометей&raquo;&nbsp; - Дебютант баскетбольної Суперліги захопив лідерство в чемпіонаті
    «Дніпро» – «Прометей» 
    ФБУ

    «Прометей» переміг на виїзді чинного володаря Кубка України

    Команда Карліса Муйжнієкса в гостях завдала «Дніпру» першої поразки  в новому сезоні баскетбольної Суперліги. 

    «Дніпро» – «Прометей» – 60:67 (16:12, 11:11,24:27, 9:17 )

    «Дніпро»: Дугат 10 + 5 передач, Закурдаєв 7 + 6 підбирань, Глєбов 3 + 6підбирань, Тимофеєнко 9, Фесенко 11 + 11 підбирань – старт; Чумаков 8,  Шундель 2, Санон ,6 Корнієнко 4 + 11 підбирань, Коломойський.

    «Прометей»: Кулпеппер 0, Маєрс 16 + 9 підбирань, Сидоров 2, Лукашов 7, Міллер 5, Трент 19, Конате 2, Мальчевський 5, Антипов 11.

    Попри втрату лідера Кулпеппера ще в першій половині гри кам’янчани не розгубилися та продемонстрували чудовий баскетбол в лігві володаря Кубку та Супебкубку України. 

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    Бігмен дніпрян Кирило Фесенко виграв спірний м’яч і сам же через 14 секунд відправив його до кошика – 2:0 на користь господарів. Проте, вже в першій своїй атаці бігмен тепер вже «Прометея» Майєрс також був точним. Але, після цього команда Дениса Журавльова розпочала ривок 7:0, а наступні свої бали гості зуміли набрати лише на четвертій хвилині гри. 

    14:5 – саме такий рахунок був у матчі за три хвилини до завершення першої чверті, але гості зуміли вчасно прийти до тями і мінімізувати відрив перед перервою – 16:12. 

    У другому періоді команди продовжили грати в захисний баскетбол. Кожен з десятьох гравців на паркеті намагався максимально відпрацювати в захисті, що в підсумку і дало свій результат – на двох за 20 хвилин команди набрали рівно 50 балів – 27:23. 

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