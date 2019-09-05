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    Батько українського футболіста зник в окупованому Криму

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    Максим Каплієнко - Батько українського футболіста зник в окупованому Криму
    Максим Каплієнко
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    Захисник Олександр Каплієнко просить допомоги в пошуках батька

    Український захисник тбіліського «Динамо» Олександр Каплієнко звернувся з проханням про допомогу в пошуках батька, який зник в окупованому Криму.

    «Пропав мій батько – Каплієнко Максим Володимирович 17.08.1976 народження. Останнього разу виходив на зв’язок 10.08.2019. Останнє місце перебування в Сімферополі – на роботі. Він поїхав у Севастополь, але за кілька днів ми не змогли до нього додзвонитися. Зателефонували до Сімферополя – там його теж немає. На дзвінки не  відповідає», - написав футболіст у соцмережі.

    Також Каплієнко-молодший попрохав максимально поширювати його звернення.   

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