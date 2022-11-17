Беленюк звинуватив керівництво Мінспорту в непрозорому фінансуванні федерацій

Нардеп, який хоче очолити Національний олімпійський комітет, розкритикував головних спортивних функціонерів країни

Несправедливе фінансування спортивних федерації викликає обурення спортивної спільноти. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк, який претендує на посаду голови Національного олімпійського комітету.

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«В нас є питання щодо функціонування Фонду допомоги українським олімпійцям та спортсменам, який був сформований вже після 24 лютого і менеджерується Сергієм Назаровичем Бубкою. До нас і до мене, як народного депутата, зверталися представники різних видів спорту з приводу питань непрозорості розподілу цих коштів – комусь дають, комусь не дають чи дають менше. Для нас важливо створити алгоритм, аби спортсмени, як дуже вразливі в плані несправедливості люди, мале чітке розуміння, що і за що вони повинні отримати. Я сформував депутатський запит до НОК і отримав відписку без чіткої інформації про цей розподіл. Ніякої логіки в ньому нема, але це точно не повинно мати вигляд відкупних, коли за гроші купується підтримка», – підкреслив нардеп.

Також Беленюк повідомив, що нестачу фінансування відчувають всі спортивні федерації країни.

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«Та всім не вистачає, бо грошей багато не буває. Скільки не дай – на наступний рік буде вже цього мало, треба більше, бо інфляція, витрати на проведення тих же навчально-тренувальних зборів: можна їх провести в Україні, а можна за кордоном. Можна для 10 людей, а можна для 50», – зазначив нардеп.

За його словами, обсяги та пріоритетність фінансування спортивних федерацій залежить від лояльного відношення до них Мінмолодьспорту.

«У першу чергу, я можу запитати безпосередньо у міністерства, щоб вони мені дали розкладку по федераціях: яке фінансування на цей рік було закладене, яке – на минулий. Тоді ми можемо щось проаналізувати. Я ж не ходжу і не питаю у конкретної федерації: а скільки вам дали грошей, а цього вистачає вам чи ні? Скільки грошей не дай — їх точно є куди використати. Просто є федерації, до яких більш лояльне відношення, а до яких – менш», – зазначив Беленюк.

Як повідомлялося, фінансовий комітет Верховної Ради запропонував збільшити фінансування фізкультури та спорту у наступному році на 10 млн грн.

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