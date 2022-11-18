Беленюк б’є на сполох: російські спортсмени знов лізуть на міжнародні змагання

«Має бути проведена необхідна дипломатична робота, аби наш тиск постійно відчувався»

Щоб не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях Україні необхідно посилити дипломатичний тиск та залучити до цього процесу українську діаспору. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк.

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«Наразі ми повинні максимально жорстко відстоювати позицію, аби російські спортсмени взагалі не були допущені. Має бути проведена необхідна дипломатична робота, аби наш тиск постійно відчувався: про те, що ми знаємо їхні наміри і готові реагувати, зокрема, залучаючи діаспору. Аби ті чи інші країни підключалися і збирали мітинги, зверталися до своїх урядів з попередженням, що сюди на змагання їдуть представники країни, яка наразі вбиває українців», – заначив нардеп.

Беленюк також додав, що українські спортсмени також повинні зайняти принципову позицію та заявити, що в разі участі росіян вони не будуть приймати участі у спортивних змаганнях.

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«Рішення ж нашої спортивної федерації з того чи іншого виду спорту повинно бути спільним. Умовно кажучи, якщо більшість вирішує, що вона не їде на змагання, то меншість, навіть якщо вона проти, повинна дотриматися загальної думки. Це ж і засіб здійснення певного тиску, зокрема, на Міжнародну федерацію. Показати: якщо будуть вони, то не буде нас», – сказав Беленюк.

Також він розповів, що у міжнародній спортивній спільноті інтереси росіян просувають потужні лобісти, які намагаються повернути російських спортсменів на світові спортивні арени.

«Ми знаємо, що у росіян є достатньо серйозне лобі, бо багато міжнародних федерацій очолюється представниками з Росії, звідти йде фінансування. Звісно, що бажання повернутися дуже високе. Так, наприкінці цього місяця відбудеться конференція Міжнародної федерації фехтування, де стоятиме питання повернення в якомусь вигляді представників Росії і Білорусі на міжнародні змагання. І, за моєю інформацією, керівництво української федерації не збирається їхати на цю конференцію. І це не поодинокий випадок, коли міжнародні федерації очолюють представники Росії, які будуть просувати відповідні наративи», – наголосив Беленюк.

Народний депутат розкритикував заяву голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха під час саміту G20, про можливість повернення російських спортсменів до участі у змаганнях.

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«Саме в цей час, коли Росія влаштовує черговий терористичний акт та випускає більш ніж сотню ракет по території нашої держави, пан Бах заявляє, що треба відходити від практики недопущення спортсменів з країн-терористів на міжнародні змагання. І саме зараз нам потрібна термінова реакція від НОКу та міністерства, аби не допустити цього!», – наголосив Беленюк.

Нагадаємо, що Президент МОК Томас Бах звернувся до лідерів країн світу на саміті G20 з закликом повернути російських спортсменів до участі у престижних змаганнях.