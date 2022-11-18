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Беленюк б’є на сполох: російські спортсмени знов лізуть на міжнародні змагання

glavcom.ua
Беленюк б’є на сполох: російські спортсмени знов лізуть на міжнародні змагання
Українські спортсмени повинні діяти спільно та влаштувати бойкот в разі допущення росіян до міжнародних змагань
фото з відкритих джерел

«Має бути проведена необхідна дипломатична робота, аби наш тиск постійно відчувався»

Щоб не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях Україні необхідно посилити дипломатичний тиск та залучити до цього процесу українську діаспору. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк.

«Наразі ми повинні максимально жорстко відстоювати позицію, аби російські спортсмени взагалі не були допущені. Має бути проведена необхідна дипломатична робота, аби наш тиск постійно відчувався: про те, що ми знаємо їхні наміри і готові реагувати, зокрема, залучаючи діаспору. Аби ті чи інші країни підключалися і збирали мітинги, зверталися до своїх урядів з попередженням, що сюди на змагання їдуть представники країни, яка наразі вбиває українців», –  заначив нардеп.

Беленюк також додав, що  українські спортсмени також повинні зайняти принципову позицію та заявити, що в разі участі росіян вони не будуть приймати участі у спортивних змаганнях.

«Рішення ж нашої спортивної федерації з того чи іншого виду спорту повинно бути спільним. Умовно кажучи, якщо більшість вирішує, що вона не їде на змагання, то меншість, навіть якщо вона проти, повинна дотриматися загальної думки. Це ж і засіб здійснення певного тиску, зокрема, на Міжнародну федерацію. Показати: якщо будуть вони, то не буде нас», – сказав Беленюк.

Також він розповів, що у міжнародній спортивній спільноті інтереси росіян просувають потужні лобісти, які намагаються повернути російських спортсменів на світові спортивні арени.

«Ми знаємо, що у росіян є достатньо серйозне лобі, бо багато міжнародних федерацій очолюється представниками з Росії, звідти йде фінансування. Звісно, що бажання повернутися дуже високе. Так, наприкінці цього місяця відбудеться конференція Міжнародної федерації фехтування, де стоятиме питання повернення в якомусь вигляді представників Росії і Білорусі на міжнародні змагання. І, за моєю інформацією, керівництво української федерації не збирається їхати на цю конференцію. І це не поодинокий випадок, коли міжнародні федерації очолюють представники Росії, які будуть просувати відповідні наративи», – наголосив Беленюк.

Народний депутат розкритикував заяву голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха під час саміту G20, про можливість повернення російських спортсменів до участі у змаганнях.  

«Саме в цей час, коли Росія влаштовує черговий терористичний акт та випускає більш ніж сотню ракет по території нашої держави, пан Бах заявляє, що треба відходити від практики недопущення спортсменів з країн-терористів на міжнародні змагання. І саме зараз нам потрібна термінова реакція від НОКу та міністерства, аби не допустити цього!», – наголосив Беленюк.

Нагадаємо, що Президент МОК Томас Бах звернувся до лідерів країн світу на саміті G20 з закликом повернути російських спортсменів до участі у престижних змаганнях.

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Теги: Жан Беленюк Міжнародний олімпійський комітет Олімпіада діаспора

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