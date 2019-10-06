Беринчик лише під час бою дізнався кількість раундів
Денис Беринчик
Твіттер
Українець сподівався битися 10 раундів замість 12-ти
Український боксер легкої ваги Денис Беринчик лише під час бою проти мексиканця Лопеса Морено дізнався кількість раунду поєдинку.
Наш боксер сподівався битися 10 раундів замість 12-ти.
У дев’ятому раунді Денис перепитав у тренерів, скільки ще битися. «Казали, що 10. У дев’ятому раунді я дізнався, що 12», - зазначив Беринчик після бою.
Читайте також: Денис Беринчик здобув 12-ту перемогу на профі-рингу і став ще ближчим до Ломаченка (відео бою)
Денис Беринчик переміг Лопеса Морена одноголосним рішенням суддів та вдруге захистив титул WBO International в легкій вазі.