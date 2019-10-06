  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Беринчик лише під час бою дізнався кількість раундів

    • Розсилка
    Денис Беринчик - Беринчик лише під час бою дізнався кількість раундів
    Денис Беринчик
    Твіттер

    Українець сподівався битися 10 раундів замість 12-ти

    Український боксер легкої ваги Денис Беринчик лише під час бою проти мексиканця Лопеса Морено дізнався кількість раунду поєдинку.

    Наш боксер сподівався битися 10 раундів замість 12-ти.

    У дев’ятому раунді Денис перепитав у тренерів, скільки ще битися. «Казали, що 10. У дев’ятому раунді я дізнався, що 12», - зазначив Беринчик після бою.

     Читайте також: Денис Беринчик здобув 12-ту перемогу на профі-рингу і став ще ближчим до Ломаченка (відео бою)

    Денис Беринчик переміг Лопеса Морена одноголосним рішенням суддів та вдруге захистив титул WBO International в легкій вазі. 

    бокс Денис Беринчик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ