Беринчик лише під час бою дізнався кількість раундів



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Денис Беринчик Твіттер

Українець сподівався битися 10 раундів замість 12-ти

Український боксер легкої ваги Денис Беринчик лише під час бою проти мексиканця Лопеса Морено дізнався кількість раунду поєдинку.

Наш боксер сподівався битися 10 раундів замість 12-ти.

У дев’ятому раунді Денис перепитав у тренерів, скільки ще битися. «Казали, що 10. У дев’ятому раунді я дізнався, що 12», - зазначив Беринчик після бою.

Денис Беринчик переміг Лопеса Морена одноголосним рішенням суддів та вдруге захистив титул WBO International в легкій вазі.