Бернард готується повернутися до основної групи «Шахтаря»

Футболіст готується повернутись в Україну

Півзахисник «Шахтаря» Бернард продовжує реабілітацію після травми плеча та готується повернутись у розташування «Шахтаря». Бернард відновлюється після травми плеча на базі бразильського клубу «Атлетико» Мінейро. Про це повідомив бразильський журналіст Федеріко Рібейро. Також він опублікував фото хавбека з



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Бернард (справа). Фото: Соцмережі

Футболіст готується повернутись в Україну

Півзахисник «Шахтаря» Бернард продовжує реабілітацію після травми плеча та готується повернутись у розташування «Шахтаря».

Бернард відновлюється після травми плеча на базі бразильського клубу «Атлетико» Мінейро. Про це повідомив бразильський журналіст Федеріко Рібейро.

Також він опублікував фото хавбека з венесуельським гравцем команди Ромуло Отеро.

Футболіст готується повернутись в Україну, адже його контракт з «Шахтарем» діє до 30 червня 2018 року.

Раніше повідомлялось про інтерес до бразильця зі сторони ряду європейських клубів.

Джерело: Футбол 24