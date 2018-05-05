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    Бернард готується повернутися до основної групи «Шахтаря»

    Футболіст готується повернутись в Україну
    Півзахисник «Шахтаря» Бернард продовжує реабілітацію після травми плеча та готується повернутись у розташування «Шахтаря». Бернард відновлюється після травми плеча на базі бразильського клубу «Атлетико» Мінейро. Про це повідомив бразильський журналіст Федеріко Рібейро. Також він опублікував фото хавбека з
    • Сьогодні, 15:05
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    Бернард (справа). Фото: Соцмережі
    Бернард (справа). Фото: Соцмережі

    Футболіст готується повернутись в Україну

    Півзахисник «Шахтаря» Бернард продовжує реабілітацію після травми плеча та готується повернутись у розташування «Шахтаря».

    Бернард відновлюється після травми плеча на базі бразильського клубу «Атлетико» Мінейро. Про це повідомив бразильський журналіст Федеріко Рібейро.

    Також він опублікував фото хавбека з венесуельським гравцем команди Ромуло Отеро.

    Футболіст готується повернутись в Україну, адже його контракт з «Шахтарем» діє до 30 червня 2018 року.

    Раніше повідомлялось про інтерес до бразильця зі сторони ряду європейських клубів.

    Джерело: Футбол 24

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