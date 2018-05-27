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Бернард . Фото: ФК Шахтар

У футболіста закінчується контракт з «гірниками» 30 червня 2018 року

Бразильський півзахисник Бернард тренується на базі «Атлетико» Мінейро.

Півзахисник донецького «Шахтаря» Бернард, в якого закінчується контракт з «гірниками» 30 червня 2018, тренується в Бразилії на базі клубу «Атлетико» Мінейро.

В мережі Instagram з'явилось фото, на якому півзахисник виконує пробіжку на базі бразильського клубу.

Раніше повідомлялось, що «Шахтар» не продовжуватиме співпрацю з Бернардом і вже влітку бразилець перейде в інший клуб вільним агентом.