Бернард тренується на базі «Атлетико» Мінейро
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Бернард . Фото: ФК Шахтар
У футболіста закінчується контракт з «гірниками» 30 червня 2018 року
Бразильський півзахисник Бернард тренується на базі «Атлетико» Мінейро.
Півзахисник донецького «Шахтаря» Бернард, в якого закінчується контракт з «гірниками» 30 червня 2018, тренується в Бразилії на базі клубу «Атлетико» Мінейро.
В мережі Instagram з'явилось фото, на якому півзахисник виконує пробіжку на базі бразильського клубу.
Раніше повідомлялось, що «Шахтар» не продовжуватиме співпрацю з Бернардом і вже влітку бразилець перейде в інший клуб вільним агентом.